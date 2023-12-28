Büyükşehir, toplu taşıma araçlarına göz açtırmıyor!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü ekipleri, özel halk otobüsleri, servis ve ticari taksilere yönelik denetimlerini Kocaeli genelinde olduğu gibi Gebze bölgesinde de periyodik olarak gerçekleştiriyor. Araç ve yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde 125 toplu taşıma aracı kontrol edildi. Emniyet birimleri ile koordineli olarak yapılan denetimlerde 30 araç hakkında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçları Çalışma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince gerekli yasal işlem yapıldı.

KURALLARA UYMAYANLARA YASAL İŞLEM

Yapılan denetimlerde emniyet birimleri tarafından bir kişi hakkında yetersiz ehliyet, bir kişi hakkında ehliyet süresi geçmesi, bir kişi hakkında ise plakasını farklı yere monte ettiği için işlem yapıldı. Vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşımının sağlanması amacıyla yapılan denetimlerin her gün kentin farklı noktalarında devam edeceği vurgulanırken, uygun olmayan araçlarla yolcu taşımacılığı yapılmasına kesinlikle izin verilmeyeceği ifade edildi.