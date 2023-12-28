28 Ara 2023 - 16:15- Siyaset G:

AKP İZMİT’TE SEÇİM-TOTO BANKO: İLYAS ŞEKER ÇİFTE ŞANS: MUHARREM TUTUŞ SÜRPRİZ: MAHMUT CİVELEK

Kulislerde aday adaylığı ve aday atamaları için yoğun kulisler gözleniyor. Her parti kıpır kıpır hareketli, yerinde duramıyor. Ancak iktidar partisi AKP, yerel seçimlerde de yine gizliden gizliye çok sıkı bir çalışma yürüyor.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
AKP İZMİT’TE SEÇİM-TOTO BANKO: İLYAS ŞEKER ÇİFTE ŞANS: MUHARREM TUTUŞ SÜRPRİZ: MAHMUT CİVELEK mask

CHP İzmit’te mevcut belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ismi henüz kesinlik kazanmadı. Bu konuda yoğun kulisler sürüyor. Fatma Kaplan Hürriyet’in İzmit Belediye başkanlığına direkt aday olarak atanması sonrası teklifi kabul edeceği biliniyor. Bu arada AKP saflarında ise netleşmiş bir şey yok. Aday adayı olarak ortaya çıkan Muharrem Tutuş dışında resmileşen bir isim yok. Ancak AKP’den yıllarca Kocaeli milletvekilliği yapan haritacı İlyas Şeker, anketlerde en önce çıkıyor ve İzmit Belediye Başkan adaylığına banko olarak bakılıyor. Ali Korkmaz ve Mahmut Civelek isimleri ise zayıf ihtimal olarak değerlendiriliyor.
# AKP, chp, aday

28 Ara 2023 - 16:15 - Siyaset

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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Yorumlar

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Kuruçeşmeli̇ - HANGİ ANKETLERDE ÖNE CIKIYOR YALAN HABER YAPMAKTAN BAŞKA BİRŞEYİNİZ YOK İLYAS ŞEKERİ FAVORİ GÖSTERİP FATMA HANIMIN KARŞINA KOLAY RAKİP BULMA DERDİNİZ MUHARREM TUTUŞ ÖYLE BİR GELECEK Kİ AKLINIZ ALMAYACAK

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 28 Aralık 16:27

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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