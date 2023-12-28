AKP İZMİT’TE SEÇİM-TOTO BANKO: İLYAS ŞEKER ÇİFTE ŞANS: MUHARREM TUTUŞ SÜRPRİZ: MAHMUT CİVELEK

CHP İzmit’te mevcut belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ismi henüz kesinlik kazanmadı. Bu konuda yoğun kulisler sürüyor. Fatma Kaplan Hürriyet’in İzmit Belediye başkanlığına direkt aday olarak atanması sonrası teklifi kabul edeceği biliniyor. Bu arada AKP saflarında ise netleşmiş bir şey yok. Aday adayı olarak ortaya çıkan Muharrem Tutuş dışında resmileşen bir isim yok. Ancak AKP’den yıllarca Kocaeli milletvekilliği yapan haritacı İlyas Şeker, anketlerde en önce çıkıyor ve İzmit Belediye Başkan adaylığına banko olarak bakılıyor. Ali Korkmaz ve Mahmut Civelek isimleri ise zayıf ihtimal olarak değerlendiriliyor.