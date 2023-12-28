ERTUĞRUL SAĞLAM BUGÜN İZİNDEN DÖNÜYOR, RAPOR MASAYA YATIYOR, ROTA BELLİ OLUYOR

BUGÜN BİR ARAYA GELİYORLAR
Komitenin kenara konduğu yönetimde, Bizzat Engin kopun ve bugün kente dönüp, rapor verecek olan Ertuğrul Sağlam tek yetkili olacak. Koyun, yoğun bir telefon trafiği yaşıyor. Bugün Bu sabah bir araya gelecek ikili, takımın genel durumu, futbolcuların son performansları ve transferde ön görüşme yapılan futbolcuların transferi için düğmeye basacak. Samsunspor’un Barış Alıcı’yı geri almayacağı, Emir için de Fenerbahçe’ye izin verilmeyeceği kesinleşti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.