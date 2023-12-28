- Spor

ERTUĞRUL SAĞLAM BUGÜN İZİNDEN DÖNÜYOR, RAPOR MASAYA YATIYOR, ROTA BELLİ OLUYOR

Kocaelispor Futbol Sube Sorumlusu Ekrem Can’ın Nijerya’da sıtma mikrobunun bulaşmasından sonra ülkeye dönüşünde vefatının ardından çok üzülen, beraber seyahat ettiği başkan Engin Koyun, transferi komple üstlendi

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
ERTUĞRUL SAĞLAM BUGÜN İZİNDEN DÖNÜYOR, RAPOR MASAYA YATIYOR, ROTA BELLİ OLUYOR mask

BUGÜN BİR ARAYA GELİYORLAR

Komitenin kenara konduğu yönetimde, Bizzat Engin kopun ve bugün kente dönüp, rapor verecek olan Ertuğrul Sağlam tek yetkili olacak. Koyun, yoğun bir telefon trafiği yaşıyor. Bugün Bu sabah bir araya gelecek ikili, takımın genel durumu, futbolcuların son performansları ve transferde ön görüşme yapılan futbolcuların transferi için düğmeye basacak. Samsunspor’un Barış Alıcı’yı geri almayacağı, Emir için de Fenerbahçe’ye izin verilmeyeceği kesinleşti.
# Engin Koyun, Ertuğrul Sağlam, rapor, barış alıcı

28 Ara 2023 - 16:25 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.535.029 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL