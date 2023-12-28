A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

Medical Daily'de yayımlanan aşağıdaki yazıya geçmeden önce öncelikle şunu belirtelim ki bu tür haberler sağlıklı ve doğal beslenenler için geçerli. Yani siz bir taraftan un ve unlu mamulleri, şeker ve şekerli ürünleri, işlenmiş gıdaları yiyorsanız, diğer taraftan aşağıda sayılan bu maddeleri kasalarla da yeseniz size bir faydası olmaz.

Ayrıca beyin hücrelerinin korunmasına yönelik @drterrywahls‘un Wahls Protokolü kitabını okumanızı da öneririz. Dr. Terry Wahls MS hastalığını nasıl yenmiş, tekerlekli sandalyeden nasıl kurtulmuş, neler yemiş, neler yememiş? Yani anlayacağınız her şeyin başı sağlıklı ve doğal beslenme...

Ben KRONİK HASTALIKLARDAN nasıl kurtuldum, her gün neler yiyip içiyorum beyin hücrelerimi korumak için Dr. Terry Wahls'un önerdiği besin çeşitlemesini (PROTEİN + YAŞİL + RENKLİ + KÜKÜRTLÜ) nasıl yapıyorum? Yediklerimi renklendirerek @a.okancaglar hesabında hikayelerde paylaşıyorum.

BEYNİ YAŞLANMADAN KORUYAN 7 BESİN!

"Genetik ve egzersiz beyin sağlığı ve bunama riski üzerinde büyük rol oynuyor ancak beslenme de çok etkili. Bunama veya Alzheimer'dan tamamen koruyacak büyülü bir iksir mevcut değil ama bilim insanları bazı besinlerin zihinsel işlevler ve hafızaya iyi geldiğini gösterebildiler.

Beslenmenizde bu yiyeceklere yer vermeniz beyninizi korumanıza yardımcı olacaktır.

1- Kakao flavanolleri (saf kakao)

2- Omega-3 yağ asitleri

3- Kuruyemişler (özellikle ceviz)

4- Magnezyum

5- Yaban mersini (blueberry)

6- Kükürtlü sebzeler / turpgiller (lahana, karnabahar, brokoli, soğan, sarımsak vb)

7- Yeşil çay"

Özet çeviri: Nurçin Çağlar

Kaynak:

(1) https://www.medicaldaily.com/7-nutrients-protect-your-brain-aging-flavanols-fish-nuts-and-blueberries-may-prevent-330164