İkramiyeler o tarihte hesaplara yatacak!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

29 ARALIK'TA HESABA YATACAK

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiyelerin ne zaman yatacağını duyuran Işıkhan şu ifadeleri kullandı; "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."