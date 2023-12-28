- Ekonomi

İkramiyeler o tarihte hesaplara yatacak!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiyelerin ne zaman yatacağını açıkladı.
İkramiyeler o tarihte hesaplara yatacak! mask

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

29 ARALIK'TA HESABA YATACAK

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiyelerin ne zaman yatacağını duyuran Işıkhan şu ifadeleri kullandı; "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."
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28 Ara 2023 - 16:50 - Ekonomi

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