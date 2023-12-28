İsrail'den Erdoğan'ın Hitler açıklamasına, krizi büyütecek yanıt!

7 Ekim'de Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın İsrail'e saldırısından sonra tırmanan İsrail-Hamas savaşı devam ederken Ankara-Tel Aviv hattında gerilim dinmiyor...

İsrail'in Hamas'a misilleme adı altında Filistin'de sivilleri hedef alması uluslararası kamuoyunun tepkisini çekmeye devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan da önceki gün yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştirmiş ve Alman diktatör Adolf Hitler'e benzetmişti.

Erdoğan, "Gözlerimizin önünde insanlığa ait tüm değerler kurşuna dizildi. Stadyumlarda İsrail'in Nazi kamplarını izledik değil mi? Bu nasıl bir iştir? Hitler'den garip garip bahsederlerdi. Sizin Hitler'den ne farkınız var ya. Bunlar bize Hitler'i de aratacak. Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den geri kalır yanı var mı? Hitler bunun kadar zengin değildi, bu Hitler'e göre daha zengin. Batı'dan ABD'den her türlü destek geliyor" demişti.

Bu sözlere Netanyahu, "Kürtlere soykırım uygulayan ve muhalif gazetecileri hapse atma konusunda rekoru elinde tutan Erdoğan, ahlak dersi verecek son kişidir" yanıtını vermişti.

Bugün de İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'den yeni bir açıklama geldi. Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin iyiye gittiği bir dönemde başlayan savaştan sonra iki ülke arasında diplomatik ipler kopma noktasına gelmişti. Cohen, büyükelçilerin çekilmesiyle ilgili konuştu.

İsrail gazetesi Haaretz'te yer alan haberde Cohen, "Erdoğan Türkiye'nin cumhurbaşkanı olarak görev aldığı sürece İsrail büyükelçisi geri dönmeyecektir" dedi.

Kaynak: SÖZCÜ