DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bugün yapmış olduğu İkinci Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’nda Kartepe ve Karamürsel Belediye Başkan Adaylarını açıkladı. Yerel seçimler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Babacan'ın konuşmalarının ardından Kartepe Belediye Başkan Adayı Yusuf Nuhoğlu olarak açıklanırken Karamürsel Belediye Başkan Adayının ise Yunus Katı olduğu duyuruldu.
- Siyaset
DEVA KOCAELİ'NİN İKİ ADAYI BELLİ OLDU
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bugün yapmış olduğu İkinci Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısını yaptı. Kocaeli'de Kartepe ve Karamürsel belediye başkan adaylarını açıkladı. İşte DEVA Partisi'nin Kocaeli adayları...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.