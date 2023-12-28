DEVA KOCAELİ'NİN İKİ ADAYI BELLİ OLDU

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bugün yapmış olduğu İkinci Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’nda Kartepe ve Karamürsel Belediye Başkan Adaylarını açıkladı. Yerel seçimler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Babacan'ın konuşmalarının ardından Kartepe Belediye Başkan Adayı Yusuf Nuhoğlu olarak açıklanırken Karamürsel Belediye Başkan Adayının ise Yunus Katı olduğu duyuruldu.

KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKAN ADAYI YUNUS KATI

KARTEPE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI YUSUF NUHOĞLU