İzmit Belediyesi Pençe - Kilit Harekâtında şehit olan 12 vatan evladının ruhlarına ithafen Fevziye Camii, Mehmet Ali Paşa Merkez Camii ve Kuruçeşme Fatih Camii’nde Mevlid-i Şerif okuttu. Öğle namazına müteakibin de cemaat ve vatandaşlara helva ikramında bulunuldu. Fevziye Camiindeki programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de katılarak vatandaşlara helva ikram etti. Hürriyet’e programda İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, İzmit Belediyesi Koordinatörü Hakan Yalçın, İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur eşlik etti.
28 Ara 2023 - 19:03- Gündem Güncelleme:
12 şehit için Mevlid-i Şerif okutup helva dağıtıldı
İzmit Belediyesi geçtiğimiz günlerde Pençe-Kilit Harekatında şehit olan 12 askerin ruhlarına ithafen 3 camide Mevlid-i Şerif okutarak öğle namazı sonrasında helva ikramında bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.