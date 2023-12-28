İzmit Belediyesi Mangala Turnuvası kayıtları devam ediyor 

Birçok farklı spor branşından turnuvalar düzenleyen İzmit Belediyesi, yepyeni bir etkinliğe daha imza atacak. İzmit Belediyesi; Zeka Sporları ve Oyunları Konfederasyonu ile Mangala Federasyonu işbirliğinde Mangala Turnuvası düzenleyecek. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılacağı turnuva 14 Ocak Pazar günü saat 13.00’te İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek.



KAYITLAR 12 OCAK’A KADAR DEVAM EDECEK

Turnuvada, Türk Kültürü’nde önemli bir yer tutan ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Mangala oyunu tanıtılacak. Oyunun kuralları ve oynanış şekli anlatıldıktan sonra müsabakalar yapılacak. Mangala Turnuvası’nda yer almak için başvuru ve kayıtlar 26 Aralık – 12 Ocak tarihleri arasında https://file.izmit.bel.tr/mangala-turnuvasi/ adresinden yapılabilecek. Detaylı bilgi 0262 318 0000 – 4708 numarasından alınabilir.