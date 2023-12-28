FETÖ irtibatı tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı

Emniyet'te FETÖ soruşturması kapsamında çok sayıda aktif emniyet mensubu açığa alındı, soruşturma başlatıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı'nın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesbaından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı. Bu şahıslar hakkında idari soruşturma açıldı. Terör örgütleri ve iş birlikçileriyle mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdürmeye devam edeceğiz."
Kaynak: CUMHURİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.