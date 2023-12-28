3 Ocak'ta benzin ve mazotun fiyatı uçacak

BENZİN VE MOTORİN NE KADAR OLACAK?

3 Ocak'tan itibaren benzin ve motorine minimum 2 lira 75 kuruş ÖTV zammı yapılması bekleniyor. Zammın gerçekleşmesi durumunda benzin 38 lirayı, motorin ise 40 lirayı aşacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN: 35.09 TL/L

MOTORİN: 37.68 TL/L