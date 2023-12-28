3 Ocak'ta benzin ve mazotun fiyatı uçacak

BENZİN VE MOTORİN NE KADAR OLACAK?
3 Ocak'tan itibaren benzin ve motorine minimum 2 lira 75 kuruş ÖTV zammı yapılması bekleniyor. Zammın gerçekleşmesi durumunda benzin 38 lirayı, motorin ise 40 lirayı aşacak.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
BENZİN: 35.09 TL/L
MOTORİN: 37.68 TL/L
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Uçuyoruz - Uçuşa geçeceğimiz söylenmişti zaten,kendilerini haksız mı çıkarsınlar?
Vatandaş Emekli - Alıştırma zamlari
Kadir Gmail.com - Herkes oyunu verirken düşünüp versin.
Mehmet - Asıl zamlar yerel seçimden sonra olacak gibi görünüyor...
Müstehak - Asgari ücrete çok zam verdiler ya onun acısını çıkaracak katmerli
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.