28 Ara 2023 - 21:03- Ekonomi G:

3 Ocak'ta benzin ve mazotun fiyatı uçacak

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Yeni yıla sayılı günler kala akaryakıta okkalı bir ÖTV zammı göründü.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
3 Ocak'ta benzin ve mazotun fiyatı uçacak mask

BENZİN VE MOTORİN NE KADAR OLACAK?
3 Ocak'tan itibaren benzin ve motorine minimum 2 lira 75 kuruş ÖTV zammı yapılması bekleniyor. Zammın gerçekleşmesi durumunda benzin 38 lirayı, motorin ise 40 lirayı aşacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN: 35.09 TL/L

MOTORİN: 37.68 TL/L

28 Ara 2023 - 21:03 - Ekonomi

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.535.029 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

Uçuyoruz - Uçuşa geçeceğimiz söylenmişti zaten,kendilerini haksız mı çıkarsınlar?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Aralık 22:59
03

Kadir Gmail.com - Herkes oyunu verirken düşünüp versin.

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 28 Aralık 21:46
02

Mehmet - Asıl zamlar yerel seçimden sonra olacak gibi görünüyor...

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 28 Aralık 21:40
01

Müstehak - Asgari ücrete çok zam verdiler ya onun acısını çıkaracak katmerli

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 28 Aralık 21:27
Diğer 3 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL