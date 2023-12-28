18 Kasım tarihinde Darıca ilçesinde akaryakıt istasyonunda çelik kasa kırılarak 4 bin TL çalındı ve 100 bin TL'lik maddi zarar meydana geldi. Yapılan şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen C.S. ve C.S. isimli 2 şahsı yapılan operasyonla İstanbul'da yakalandı. Şüpheli şahsın aracında yapılan aramada hırsızlık olayında kullanmış olduğu çelik kasada açmakta kullanılan spiral, murç, oksijen tüpü, eldiven, maske gibi birçok suç unsuru ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken gözaltına alınan şahıslar ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken bir diğeri ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Asayiş
Akaryakıt istasyonunun kasasını patlatarak para çalan şüpheliler yakalandı
Darıca ilçesinde akaryakıt istasyonunda çelik kasayı kırarak 4 bin TL çalan ve 100 bin TL maddi zarar oluşturan 2 kişi yakalandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.