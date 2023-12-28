Kocaeli'de 3 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce düzensiz göçmen hareketliliğinin men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. 26 Aralık tarihinde Çayırova ilçesinde durdurulan araç içerisinde yapılan kimlik kontrolünde 3 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemleri sonrasında Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili M.Z.A. ile A.M.N isimli şahıs gözaltına alındı. İfadeleri sonrasında adliyeye çıkarılan A.M.N tutuklanırken diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.