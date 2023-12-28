Kocaeli'de Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce düzensiz göçmen hareketliliğinin men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. 26 Aralık tarihinde Çayırova ilçesinde durdurulan araç içerisinde yapılan kimlik kontrolünde 3 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemleri sonrasında Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili M.Z.A. ile A.M.N isimli şahıs gözaltına alındı. İfadeleri sonrasında adliyeye çıkarılan A.M.N tutuklanırken diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
28 Ara 2023 - 22:04- Asayiş Güncelleme:
Kocaeli'de 3 düzensiz göçmen yakalandı
Çayırova ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde araçta 3 düzensiz göçmen yakalandı, olaya ilişkin de 2 şahıs gözaltına alındı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.