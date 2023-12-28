Sarı: ‘’Emekçiyi Açlık ve Sefalete Sürüklediler’’

Sarı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“İktidarın açıkladığı asgari ücreti ve yıl içerisinde bir değişiklik olmayacağına bildiğimiz ücreti kabul edebilmemiz mümkün dahi değildir. Açıklanan zam oranıyla bir kez daha anlaşılıyor ki, saray rejimi milyonlarca emekçiyi açlık ve sefalete sürüklemiştir.
“Asgari ücretin yılda bir kez belirlenmesi ısrarınızdan vazgeçin” diyen Sarı, sözlerine şöyle devam etti:
" 2024 yılının ilk yarısında beklenen yüksek enflasyonun etkisi göz önüne alındığında, dünkü artışın hızla yok olacağı açıktır. Bu sebeple, iktidarın asgari ücreti yılda sadece bir kez belirleme ısrarına karşı çıkıyor ve 3 aylık çeyrek dönemler sonunda yeni bir ücret belirlenmesini talep ediyoruz.
“Yoksulluk rejimine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz”
Cumhuriyet Halk Partisi olarak tavrımız nettir: Emekçilerimizi derin yoksulluğa mahkum eden bu rejime karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Amacımız, tüm vatandaşlarımızın insan onuruna yakışır bir gelirle hayatlarını sürdürebilmeleridir."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
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Geçinmenin Listesi - İktidar yetkililerinden rica ediyoruz;Büyükşehirlerde insanlar büyük bir ekonomik çıkmazın içindeler,10.000 TL den aşağıya ev bulamaz hale gelindi.Beslenme+Isınma+elektrik+su+eğitim+sağlık+ulaşım gibi yaşamsal ihtiyaçlarımızın asgari hesabını kalem kalem açıklasınlar.Biz çarpıyoruz,bölüyoruz,çıkarıyoruz yettiremiyoruz.Oysa iktidarların görevi vatandaşlarına gelir dağılımında adaletli olmak ve yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak olmalıdır.akp iktidarı halkından esirgediği yaşamsal ihtiyaçları yerine milyonlarca mültecinin ihtiyaçlarını karşılıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.