Sarı: ‘’Emekçiyi Açlık ve Sefalete Sürüklediler’’

Sarı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İktidarın açıkladığı asgari ücreti ve yıl içerisinde bir değişiklik olmayacağına bildiğimiz ücreti kabul edebilmemiz mümkün dahi değildir. Açıklanan zam oranıyla bir kez daha anlaşılıyor ki, saray rejimi milyonlarca emekçiyi açlık ve sefalete sürüklemiştir.

“Asgari ücretin yılda bir kez belirlenmesi ısrarınızdan vazgeçin” diyen Sarı, sözlerine şöyle devam etti:

" 2024 yılının ilk yarısında beklenen yüksek enflasyonun etkisi göz önüne alındığında, dünkü artışın hızla yok olacağı açıktır. Bu sebeple, iktidarın asgari ücreti yılda sadece bir kez belirleme ısrarına karşı çıkıyor ve 3 aylık çeyrek dönemler sonunda yeni bir ücret belirlenmesini talep ediyoruz.

“Yoksulluk rejimine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz”

Cumhuriyet Halk Partisi olarak tavrımız nettir: Emekçilerimizi derin yoksulluğa mahkum eden bu rejime karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Amacımız, tüm vatandaşlarımızın insan onuruna yakışır bir gelirle hayatlarını sürdürebilmeleridir."