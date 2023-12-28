DERİNCELİ GENÇ FUTBOLCUYA MİLLİ DAVET!

"Derincemizin evladı genç futbolcumuz Murat Arda Ayhan, Hırvatistan da yapılacak olan Şubat 2024 tarihinde Özel Turnuva ve Mart 2024 tarihinde UEFA Avrupa U19 Şampiyonası için U19 Milli Takım Kadrosuna davet edilmiştir. Ay-yıldızlı formamız altında ülkemizi ve kulübümüzü temsil edecek olan Murat Arda Ayhan’ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz."
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# 2024
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.