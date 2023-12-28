28 Ara 2023 - 22:21- Spor G:

DERİNCELİ GENÇ FUTBOLCUYA MİLLİ DAVET!

SPOR MERKEZİ
SPOR MERKEZİ Tüm Haberleri
DERİNCELİ GENÇ FUTBOLCUYA MİLLİ DAVET! mask
Haber albümü için resme tıklayın

"Derincemizin evladı genç futbolcumuz Murat Arda Ayhan, Hırvatistan da yapılacak olan Şubat 2024 tarihinde Özel Turnuva ve Mart 2024 tarihinde UEFA Avrupa U19 Şampiyonası için U19 Milli Takım Kadrosuna davet edilmiştir. Ay-yıldızlı formamız altında ülkemizi ve kulübümüzü temsil edecek olan Murat Arda Ayhan’ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz."
# 2024

28 Ara 2023 - 22:21 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.535.029 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL