DERİNCELİ GENÇ FUTBOLCUYA MİLLİ DAVET!

"Derincemizin evladı genç futbolcumuz Murat Arda Ayhan, Hırvatistan da yapılacak olan Şubat 2024 tarihinde Özel Turnuva ve Mart 2024 tarihinde UEFA Avrupa U19 Şampiyonası için U19 Milli Takım Kadrosuna davet edilmiştir. Ay-yıldızlı formamız altında ülkemizi ve kulübümüzü temsil edecek olan Murat Arda Ayhan’ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz."