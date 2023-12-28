Enflasyon rakamları için vatandaşların gözleri TÜİK'e çevrildi. Her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulan enflasyon verileri son olarak Kasım ayı için açıklanmıştı. Aralık enflasyon oranı için ise bekleyiş sürüyor. Peki, Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte ayrıntılar...

TÜİK ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını, 3 Ocak 2024 Çarşamba günü açıklanacağı öngörülüyor. Kesin bir tarih netleştiğinde haberimizin içeriği güncellenecektir.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,23 iken, bu anket döneminde yüzde 65,39 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,94 iken,

bu anket döneminde yüzde 41,23 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 25,09 ve yüzde 24,82 olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: HABERTÜRK