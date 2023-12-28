Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edildi. Peki, 2024 Kimlik ücretleri zamlandı mı, ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

2024 KİMLİK DEFTER BEDELİ NE KADAR OLDU?

Resmi Gazete'de yayımlanan son bilgilere göre yeni kimlik kartlarının defter bedeli 130 TL, kayıp kimlik için ödeme ücreti ise 260 TL oldu.

PASAPORT, KİMLİK, MAVİ KART FİYATLARINA ZAM

Noter kağıdı ve beyanname bedeli 55 liradan 87 liraya, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 110 liradan 174 liraya, pasaport defter bedeli 501 liradan 790 lira, ikamet izni bedeli 356 liradan 565 liraya çıktı. Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için ödenen bedel 83 liradan 130 liraya, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında ise 166 liradan 260 liraya çıktı.

Kaynak: HABERTÜRK