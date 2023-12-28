Taşerona kadro çıkacak mı, kimleri kapsıyor? İşte son gelişmeler

Taşerona kadroda son durum gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz aylarda 90 bin taşeron işçiye kadro verilmesini öngören düzenlemede çalışmaların planlandığını ifade edilirken gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takvimine çevrildi. "90 bin taşeron işçiye kadro var mı, ne zaman çıkacak?" sorularının yanıtlarını haberimizde paylaştık. İşte ayrıntılar...
TAŞERONA KADRO DÜZENLEMESİ SON GELİŞMELER
Yaklaşık 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesi planlanıyor ve bu çalışmaların Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, takviminde öncelikli olarak memur ve emekli maaşı artışlarını ele aldıktan sonra, taşeron işçilere kadro düzenlemesi konusuna odaklanmayı planlıyor. Konuyla ilgili olarak Bakan Vedat Işıkhan'dan bir açıklama bekleniyor.
GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO YASALAŞTI!
Geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kaynak: HABERTÜRK
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.