İzmit’in Kozluk Mahallesi’nde yaşayan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yan kuruluşlarından bir olan Belde A.Ş’de, parkomat görevlisi olduğu öğrenilen 38 yaşındaki Kader İbişoğlu Kent Orman’da pompalı tüfekle vurulmuş halde bulundu. Evli ve 2 çocuk babasının intihar etmiş olabileceği üzerinde durulurken, Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş inceleme başlattı.
- Asayiş
Belde A.Ş. çalışanı ormanda ölü bulundu
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yan kuruluşu olan Belde A.Ş'de parkomat olarak çalışan Kader İbişoğlu(38), İzmit Kent Ormanı'nda pompalı tüfek ile vurulmuş halde bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.