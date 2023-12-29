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Belde A.Ş. çalışanı ormanda ölü bulundu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yan kuruluşu olan Belde A.Ş'de parkomat olarak çalışan Kader İbişoğlu(38), İzmit Kent Ormanı'nda pompalı tüfek ile vurulmuş halde bulundu.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Belde A.Ş. çalışanı ormanda ölü bulundu mask

İzmit’in Kozluk Mahallesi’nde yaşayan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yan kuruluşlarından bir olan Belde A.Ş’de, parkomat görevlisi olduğu öğrenilen 38 yaşındaki Kader İbişoğlu Kent Orman’da pompalı tüfekle vurulmuş halde bulundu. Evli ve 2 çocuk babasının intihar etmiş olabileceği üzerinde durulurken, Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş inceleme başlattı.
# çocuk, inceleme

29 Ara 2023 - 00:02 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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