Belde A.Ş. çalışanı ormanda ölü bulundu

İzmit’in Kozluk Mahallesi’nde yaşayan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yan kuruluşlarından bir olan Belde A.Ş’de, parkomat görevlisi olduğu öğrenilen 38 yaşındaki Kader İbişoğlu Kent Orman’da pompalı tüfekle vurulmuş halde bulundu. Evli ve 2 çocuk babasının intihar etmiş olabileceği üzerinde durulurken, Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş inceleme başlattı.