MİNİKLER, BUNLARI İLK DEFA GÖRDÜ

Sınıfında bulunan öğrencileri, Seka Kağıt Müzesi’ne, Kocaeli Bilim Merkezi’ne, Gayret Gemi Müzesi’ne ve Denizaltı’na götürerek;: buraları gezdirdi. Kendisine emanet edilen çocukları hem bilgi bakımından hem de sosyal aktiviteler konusunda oldukça donanımlı bir şekilde yetiştiren Leyla Öçal; öğrencilerinin ilk defa bu yerleri gördüklerini ve çok mutlu olduklarını dile getirdi. Öğrenciler ise müzeleri gezerek; merak ettikleri soruları yetkililere sordular ve bilgi aldılar. Oldukça verimli ve güzel şekilde geçtiği belirtilen geziden dolayı velilerinde oldukça mutlu olduğu belirtildi. Geziye bazı velilerinde katıldığı bildirildi. Yaptığı bir birinden güzel etkinliklerle adından söz ettiren Leyla Öçal, yine güzel bir organizasyona imza atmış oldu. Okul Müdürü Suat Yazan’da yapılan bu etkinlikten dolayı memnun olduğunu dile getirdi ve öğretmeni Leyla Öçal’ı tebrik ettiğini bildirdi.