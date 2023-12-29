112 Acil Sağlık İstasyonu açıldı

İlimizin sağlık alanında artarak devam eden sağlık yatırımlarından biri olan ve yapımı tamamlanan İMES Organize Sanayi Bölgesi 112 Acil Sağlık İstasyonu bugün düzenlenen tören ile açılışı gerçekleştirilerek halkımızın hizmetine sunuldu.

Törene Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, protokol üyeleri, sağlık yöneticileri ve vatandaşlar katılım sağladı.

Açılış konuşmalarının ardından kesilen kurdela ile 112 Acil Sağlık İstasyonu vatandaşlarımızın hizmetine açıldı.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğümüz ile İMES Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi arasında düzenlenen protokol ile yapımı tamamlanan İMES Organize Sanayi Bölgesi 112 Acil Sağlık İstasyonu; İMES Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan hizmet binasında faaliyet gösterecek ve acil sağlık hizmetlerinin sunumuna önemli katkılar sağlayacak.