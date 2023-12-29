YUHHHHH… YÜRÜYÜŞ YOLU’NDA ÖĞRENCİYE MİNİBÜS ÇARPTI…

Evet yanlış okumadınız…

Yürüyüş Yolu’nda…

Hani yayaların kullandığı, insanların gönlünce koşup eğlendiği, Ulugazi okulunun önünde çocuk çığlıklarının yükseldiği elektrikli bisikletlere bile yasak olan Yürüyüş Yolu’nda bir öğrenciye…

Leyla Atakan Caddesi’ndeki durakta karşıdan karşıya hızla geçerken şehir içi minibüsünün altında kalan Minik Ömer Koç’un okuduğu okul… Minicik yüreğin durduğu bir kent merkezimiz var… Ömer’i ölümünden iki ay önce üç kez yazdığım ‘Bu durak önünde bir facia bekleyin’ yazımı umursamayanların o günden bu yana gece yataklarında rahat uyuyamaması gerekir…

N’erdeeeee o vicdan?..

Dönelim yazının başına…

Evet Yürüyüş Yolu üzerinde bana doğru hızla gelen Canat isimli Kuruyemiş markasının aracı…

Minibüs kamyonet tipli araç…

Son hızla ilerliyor…

Belli gecikmiş, aceleyle mal indirecek…

Ulugazi İlkokulu’nda okuyan bir minik öğrenci de önünden koşarak okul kapısına yöneldi…

Ben haykırana kadar olan olacaktı ki…

Şoför son fark etmedi…

50 santimle kurtuldu çocuk…

Aylardır takipteyim, esnafın malını indirip bindireceği bir yer olmadığı için Yürüyüş Yolu’nun üzerine çıkan araçlar, tehlike açıyor…

Yayaların hakkını gasp ediyor…

3-5 kuruş kazancınız için, çocukları heba ediyorsunuz…

Vebali büyüktür…

Herkesin çoluk çocuğu var…

Aynı şeyi kendi çocuğunuzun başına geldiğini düşünün…

Neymiş, İzmit ve büyükşehir belediyeleri bu araçlara izin veriyormuş…

Birisi belgec bile gsöterdi…

Açın bakın bakalım hangi trafik yasasında böyle bir izin var…

Yalan…

Asıl garibi devletin resmi belgesiyle nasıl izin verilebiliyor, neye karşılık göz yumuluyor ??..

Araştırıyorum…

Not: Başlığı da bilerek böyle yazdım..

Sadece 50 santimle o başlık yerine gelmedi…

İyi ki de gelmedi…

Ama böyle yazmasam, bu yazıyı okumayacaktınız, empati yapamayacaktınız…