Altın fiyatlarında dikkat çeken hareket!

Bu yılın en iyi getiri sunan yatırım araçlarından biri olan altın fiyatları yıl sonu yaklaşırken yukarı yönlü seyir göstererek dikkatleri üzerine çekiyor. Dün ons altın 3 haftanın en yüksek seviyesi olan 2088 doları görmüştü. Gram altın ise bugün kritik seviyenin üzerini gördü.

ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞİN NEDENİ NE?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha fazla faiz artırmayacağı ve 2024 yılı mart ayına kadar bir faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler piyasalarda fiyatlanıyor. Aralık ayı toplantısında Fed, 2024 yılı için toplamda 3 adet 75 baz puanlık bir faiz artışı öngörmüştü.

Bu gelişme ile birlikte dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde düşüşler görüldü. Emtia piyasaları ve borsalarda ise risk iştahı arttı.

GRAM ALTIN KRİTİK SEVİYEYİ AŞTI

Yurt içinde ise hem ons altın hem de dolar kurunun yukarı yönlü hareketi ile birlikte gram altın son günlerde önemli yükselişler gösterdi. Bugüne 1955 liradan başlayan gram altın 1983 doları gördükten sonra düşüş gösterdi. Gram altın şu dakikalarda 1966 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1952 lira, en yüksek ise 1983 lira seviyeleri test edildi.

ONS ALTIN 3 HAFTANIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Öte yandan ons altın fiyatı dün 2088 dolar ile 3 haftanın zirvesini test etmişti. Bugün ons altın 2064 dolar seviyesine kadar geriledi. Ons altın şu dakikalarda 2073 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Kaynak: MİLLİYET