Memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?

Memur maaş zammı, Temmuz ayında yapılan toplu sözleşmede belirlenen yüzde 6 sözleşme zammı ve enflasyon farkı olmak üzere iki kısımdan oluşacak. Aralık ayında enflasyon yüzde 3 artarsa, enflasyon farkı oranı yüzde 29.88'e yükselecek. Yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ile birlikte, memur zammı toplamda yüzde 49.36 olacak.

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon farkı olarak belirleniyor. Memur zammı için yüzde 26.09 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz memur ve memur emeklilerine yüzde 50 civarında bir zam yapılacağını söyledi.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Tüketici enflasyonu, temmuz-kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde yüzde 33.66 gerçekleşti.

Memur ve memur emeklilerinin maaşına temmuz ayında refah payı ve seyyanen ödemeler hariç yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yapılmıştı. Bu hesaba göre, memur ve emeklilerinin son 5 aylık dönemde yüzde 26.09 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu.

Aralık enflasyonunun yüzde 3 civarında gerçekleşmesi halinde, memur ve emeklisinin enflasyon farkı alacağı yüzde 29.88’e çıkacak. Yüzde 15’lik toplu sözleşme zammı ile birlikte yılbaşında kümülatif zam yüzde 49.36’ya ulaşacak.

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Memur zammı Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Enflasyon oranı 3 Ocak 2024 Çarşamba günü açıklanacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Aralık enflasyonunun yüzde 3 civarında gerçekleşmesi halinde, en düşük memur maaşı 32 bin 865 TL, en düşük memur emekli aylığı da 12 bin 930 lira civarında oluşacak.

"MEMUR MAAŞ ZAMMI YÜZDE 50 CİVARI OLACAK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni yılda memur ve memur emeklilerine %50 civarında bir zam yapılacağını söyledi.

Yılmaz, "Memurun biliyorsunuz toplu sözleşme gereği alacağı bir fark var. Aldığı bir artış var, artı enflasyon farkı var. Bu da oldukça önemli bir rakama gelecek gibi görünüyor. Dolayısıyla bu memur emeklisine de zaten yansımış olacak. %36 bir enflasyon beklediğimiz ortamda, %50 civarında bir artış memur ve memur emeklisi için" dedi. Yılmaz en düşük emekli maaşı alanların durumunu da değerlendirdiklerini söyledi.

Kaynak: SÖZCÜ