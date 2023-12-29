Jandarma ve Sahil Güvenlik subay ve astsubay alımı yapıyor!

Jandarma ve Sahil Güvenlik subay ile astsubay alımı başvurusu 14 Ocak'a kadar "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının subay ihtiyacına yönelik 438 askeri personel alınacak. Bunlardan 25'i muvazzaf, 383'ü sözleşmeli jandarma subayı (erkek/ kadın), 30'u sözleşmeli sahil güvenlik subayı (erkek/kadın) olacak.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının astsubay ihtiyacına yönelik de 2 bin 490 askeri personel alımı yapılacak. Bunlardan da 12'si muvazzaf, 2 bin 368'i sözleşmeli jandarma astsubayı (erkek/kadın), 110'u sözleşmeli sahil güvenlik astsubayı (erkek/kadın) olacak.

SUBAY ASTSUBAY ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler "www.jandarma.gov.tr" adresindeki başvuru kılavuzunda yer alacak.

Subay ve astsubay alımı başvurusu 14 Ocak'a kadar "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

PTS’ye e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacak.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve

sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular PTS’de ilan edilecek.

SUBAY ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b.Başvuru Kılavuzlarında belirtilen en az dört yıllık lisans programlardan mezun olmak, bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar (Geçici kayıt tarihi bilahare duyurulacaktır. Duyurulacak tarihe kadar mezun olabileceklerin geçici mezuniyet belgeleri kabul edilecektir.) mezun olabilecek durumda olmak,

c.Jandarma Genel Komutanlığı için kılavuzda belirtilen lisans bölümlerinden mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1996 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir), lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre otuz iki (32) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir),

ç. Sahil Güvenlik Komutanlığı için belirtilen lisans bölümlerinden mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir),

d.Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

e.Hamile olmamak,

f. Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,

g.Yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak “ 2024 Yılı J.Gn.K.lığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu” ve “2024 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu’nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak.

Kaynak: SÖZCÜ