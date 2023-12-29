Restoranlarda fiyat listesi zorunluluğu pazartesi başlıyor

Mithat Yurdakul / ANKARA - Lokanta, kafe ve pastaneler için fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyma zorunluluğu 1 Ocak Pazartesi günü yurt genelinde başlayacak. Ticaret Bakanlığı, düzenlemeyle ilgili esnaf odalarını bilgilendirerek, düzenlemenin detaylarını paylaştı.

Buna göre, yiyecek ve içecek hizmetinde, masaya servis hizmeti sunulmayan self-servis şeklinde faaliyet gösteren fast-food, restoran, kafe gibi yerlerde; tarife ve fiyat listeleri, sipariş verilen alanda ve ödeme yapılan kasalarda, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yerleştirilecek. Fiyat listelerinin bu şekilde konuşlandırıldığı self-servis restoran ve kafelerde, masalar üzerine ayrıca fiyat listesi konulmasına gerek olmayacak. Ancak self-servis mekanların giriş kapısı önünde, yerinden çıkarılmayacak şekilde güncel fiyat listesine yer verilecek.

AVM’LERDEKİ ORTAK ALANLAR

Alışveriş merkezleri (AVM) gibi çok sayıda işletmenin bulunduğu mekanlardaki ortak alanlarda self-servis hizmet veren ve kendisine tahsis edilmiş özel bir oturma alanı bulunmayan restoran ve kafelerin ise giriş kapısı önünde fiyat listesi asma yükümlülüğü bulunmayacak. Ancak AVM içi işletmeler, sipariş verilen ve ödeme yapılan noktalarda, tarife ve fiyat listelerine tüketiciler tarafından kolaylıkla görünebilir şekilde yer verecek.

Kendi özel alanında masaya servis hizmeti sunulan geleneksel işletmelerde ise tüketicilerin masaya oturmalarının hemen ardından, en geç sipariş verilinceye kadar, fiyat listesi masanın üstüne konulmuş olacak. Masaya hizmet verilen mekanlarda da, masaların yanı sıra giriş kapıları önünde sürekli olarak güncel fiyat listesi yer alacak. Masaya servis yapılan restoran ve kafelerin birden fazla giriş kapısı olması durumunda ise fiyat listelerine her bir giriş kapısı önünde ayrı ayrı yer verilme zorunluluğu olacak.

QR KODUNA DÜZENLEME

Düzenlemenin bir diğer boyutunu da, özellikle Kovid-19 salgını döneminde hijyen amacıyla yaygınlaşan ve telefonlarla QR kodu okumayla kullanılan menüler oluşturacak. Yeni uygulamayla, QR kodu okutulması ile menü görüntülenmesi ve fiyat listelerine ulaşılması yeterli olmayacak. QR kodu menü kullanan işletmeler de herkes tarafından görülebilir ve okunabilir şekilde yazılı, dijital veya elektronik etiket, tarife ve fiyat listesi bulundurmak zorunda olacak. Ancak isteyen işletmeler, ek hizmet olarak QR koduyla menü sunabilecek.

Kaynak: MİLLİYET