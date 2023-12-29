- Ekonomi

Dolar ve Euro zirveden inmiyor

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar ve Euro zirveden inmiyor mask

Dolarda yıl sonu hareketliliği sürüyor. 

İstanbul serbest piyasada dolar 29,50 liradan, euro ise 32,66 liradan işlem görüyor. 

Dolar dün de güne 29,41 liradan başlamış ve yükseliş eğilimini sürdürmüştü. 

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in 2 yıldır süregelen enflasyon mücadelesinin sonuna yaklaşıldığına işaret ederken, bu durum hem pay piyasalarında hem de tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyri destekliyor.

Kaynak: NTV
# Dolar, ABD, Para

29 Ara 2023 - 10:02 - Ekonomi

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