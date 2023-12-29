Başkan Hürriyet, Kocaeli Trabzonlular Derneğini ziyaret etti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Trabzon Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İbrahim İbrahimoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette Başkan Hürriyet’e, Başkan Yardımcıları Ünal Özmural ve Yaşar Kardaş, Meclis Üyeleri Devrim Bal ve Tuncay Aşkın, Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Eray Bodur ve Cem Serhat Dayanç, Koordinatörler Ozan Aksu ve Hakan Yalçın, Muhtar Hizmet Masası Koordinatörleri Turgay Oruç ve Ali Filiz eşlik etti. Ziyarette Kocaeli Trabzon Kültür ve Yardımlaşma Derneği önceki dönem başkanı Dr. Fuat Ayar da yer aldı.
HÜRRİYET, KENTİN ZENGİN TARİHİNE DİKKAT ÇEKTİ
Sohbet havasında geçen ziyarette Başkan Hürriyet, hemşeri derneklerinin önemine vurgu yaparak Kocaeli Trabzonlular Derneğinin yeni yönetimine başarılı çalışmalar diledi. Ziyarette, kent tarihi ile ilgili önemli bilgiler aktaran Hürriyet, İzmit’in zengin bir tarihe sahip olduğunu ve bu tarihin korunarak tüm dünyaya tanıtılması gerektiğine dikkat çekti.
“SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİ ÖNEMSİYORUZ”
Başkan Hürriyet, “Eski bir dernekçi olarak, dernekçiliğin zor ama bir o kadar da keyifli bir iş olduğunu biliyorum. Sivil toplum örgütlerini önemsiyoruz. Kenti ortak akılla yönetmek konusunda derneklerle hep iletişim halindeyiz. STK ve Esnaf Masası kurmuştuk bu sebeple. Trabzonlular Derneğimizin yeni yönetimine tekrar hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.
İBRAHİMOĞLU, “BÖLGEMİZE DEĞER KATMAK AMACINDAYIZ”
Nazik ziyaretlerinden ötürü Başkan Hürriyet’e teşekkür eden Dernek Başkanı İbrahim İbrahimoğlu, “Yaklaşık 35 yıldır Kocaeli’de yaşıyorum. Trabzonluyuz ama Kocaeli’de yaşıyoruz. Çocuklarımız burada doğdu. Kocaeli’yi ve Kocaelispor’u çok önemsiyoruz. Yaşadığımız şehre doğduğumuz şehrin örf ve adetlerini getirmek, bölgemize değer katmak amacındayız. Kemençe ve horon kursu açmak için çalışmalarımız var” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Jeol.müh. Behzat Gönül - Depremi de önemsiyoruz. Bir komşum vardı ve pandemisi taşındı. Bu emekli meteoroloji mühendisi "Trabzonlu' lar ile konuşma, ..." diye baskı yapan kişi imiş. Başta beklenen İstanbul depremi ve diğer yıkıcı depremleri önceden tespit yaptığımda benden bilgiyi alıp iş insanlarına ve işletmelerde çeşitli kademelerde görevli müdürlerine bu bilgiyi satıyordu, benim görüştüğüm iş insanları durumu anladılar. Trabzon da deprem riski var. Deprem tüm sivil toplum derneklerinin merak konusu.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.