5 bin TL ikramiye ödemeleri hesaplara yattı

29 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir kerelik emeklilere verilen 5 bin TL'lik ikramiyeden, çalışan emeklilerin de faydalanması kararlaştırılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin lira ödeme imkanından faydalanacak." ifadesini kullanmıştı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün sosyal medya hesabından, "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır." açıklaması yaptı.
Buna göre; Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri bugün hesaplara yatırıldı
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karar ile, çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verildi. Destekten daha önce kapsam dışı kalan çalışan emeklilerin tamamı faydalanabilecek.
İKRAMİYEDEN ÇİFTÇİLERDE YARARLANACAK
5000 TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR’lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" dedi.
Kaynak: NTV
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.