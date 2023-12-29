5 bin TL ikramiye ödemeleri hesaplara yattı

29 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir kerelik emeklilere verilen 5 bin TL'lik ikramiyeden, çalışan emeklilerin de faydalanması kararlaştırılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin lira ödeme imkanından faydalanacak." ifadesini kullanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün sosyal medya hesabından, "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır." açıklaması yaptı.

Buna göre; Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri bugün hesaplara yatırıldı

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karar ile, çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verildi. Destekten daha önce kapsam dışı kalan çalışan emeklilerin tamamı faydalanabilecek.

İKRAMİYEDEN ÇİFTÇİLERDE YARARLANACAK

5000 TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR’lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" dedi.

Kaynak: NTV