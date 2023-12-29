29 Ara 2023 - 10:33- Spor G:

OH OLSUN SAKARYASPOR'A

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Sakaryaspor'a yönelik ciddi cezaları açıkladı.

HABER MERKEZİ
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OH OLSUN SAKARYASPOR'A mask

23 Aralık 2023 tarihinde oynanan Trendyol 1. Lig mücadelesinde yaşanan olaylar nedeniyle Sakaryaspor, sert yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.

Seyircisiz maç ve yüklü  para cezası
Sakaryaspor'un taraftarları tarafından neden olunan saha olayları sebebiyle, takım iki resmi müsabakayı seyircisiz oynamak zorunda. Bunun yanı sıra 112.000 Türk Lirası para cezasına çarptırıldı. FDT'nin 52/3. maddesi gereği, olaylara karışan taraftarların bulunduğu bloklardaki seyircilerin elektronik bilet kartları bloke edilecek ve bir sonraki ev sahibi maça girişleri engellenecek.

İki Blokta giriş engeli ve ihtar cezaları
Doğu alt 114 ve batı alt 134 numaralı bloklarda yer alan seyircilere yönelik kararla, bu bloklardan giriş yapanların kartları iki müsabakada bloke edilecek. Sakaryaspor ayrıca, akreditasyon sistemi işletmeme, saha aydınlatması sağlamama ve drone kullanımı gibi nedenlerden dolayı birden fazla ihtar cezası aldı.

Merdiven boşlukları ve usulsüz seyirci alımı cezaları
Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve usulsüz seyirci alımı gibi eylemler nedeniyle, Sakaryaspor'un toplamda 133.200 TL para cezası ile cezalandırıldığı belirtildi.

Yöneticilere ihtar cezası
Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç ve idareciler Serkan Kocasakal ile Cem Kapankaya, müsabaka öncesinde yetkilendirilmedikleri alanlarda bulunmaları nedeniyle ihtar cezası aldılar.

# Para

29 Ara 2023 - 10:33 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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Yorumlar

(1)
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ayhan - yakında oh olsun kocaelispora diyebiliriz unutma

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 29 Aralık 10:54

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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