OH OLSUN SAKARYASPOR'A

23 Aralık 2023 tarihinde oynanan Trendyol 1. Lig mücadelesinde yaşanan olaylar nedeniyle Sakaryaspor, sert yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.

Seyircisiz maç ve yüklü para cezası

Sakaryaspor'un taraftarları tarafından neden olunan saha olayları sebebiyle, takım iki resmi müsabakayı seyircisiz oynamak zorunda. Bunun yanı sıra 112.000 Türk Lirası para cezasına çarptırıldı. FDT'nin 52/3. maddesi gereği, olaylara karışan taraftarların bulunduğu bloklardaki seyircilerin elektronik bilet kartları bloke edilecek ve bir sonraki ev sahibi maça girişleri engellenecek.

İki Blokta giriş engeli ve ihtar cezaları

Doğu alt 114 ve batı alt 134 numaralı bloklarda yer alan seyircilere yönelik kararla, bu bloklardan giriş yapanların kartları iki müsabakada bloke edilecek. Sakaryaspor ayrıca, akreditasyon sistemi işletmeme, saha aydınlatması sağlamama ve drone kullanımı gibi nedenlerden dolayı birden fazla ihtar cezası aldı.

Merdiven boşlukları ve usulsüz seyirci alımı cezaları

Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve usulsüz seyirci alımı gibi eylemler nedeniyle, Sakaryaspor'un toplamda 133.200 TL para cezası ile cezalandırıldığı belirtildi.

Yöneticilere ihtar cezası

Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç ve idareciler Serkan Kocasakal ile Cem Kapankaya, müsabaka öncesinde yetkilendirilmedikleri alanlarda bulunmaları nedeniyle ihtar cezası aldılar.