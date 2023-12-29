İtfaiye personeli eğitim vermeye devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, özellikle afetlerde büyük faydalar sağlayan STK’ların eğitimlerine önem veriyor. 1999 yılında meydana gelen 17 Ağustos Gölcük ve 12 Kasım Düzce depremleri ile acı bir şekilde tecrübe kazanan Büyükşehir İtfaiyesi, geçtiğimiz aylarda meydana gelen ve son yıllarda ülkemizin karşılaştığı en büyük afet olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde de büyük başarı göstermişti. Büyükşehir İtfaiyesi edindiği bilgi ve tecrübesini diğer kurum ve kuruluşlarla olduğu gibi STK’larla de paylaşmayı ihmal etmiyor.

HARİTA KULLANIMI VE GPS

Bu kapsamda İHH İnsani Yardım Vakfı Kocaeli Şubesi gönüllülerine yönelik olarak Tehlikeli Kimyasalların Tanınması ve Harita Kullanımı ve GPS Teknolojileri ile ilgili eğitim verildi. Vakıf binasında gerçekleştiren eğitimlerde Tehlikeli Maddelerin Taşınması ve Kodlanması, Olası Kimyasal Maruziyeti Durumunda Yapılması Gerekenler, Bölgelendirme, Harita Bilgisi ve Tipleri, Harita Kullanımı, GPS Sistemi Kullanımı, Coğrafi ve GRID Koordinat Sistemleri ve Kullanımları başta olmak üzere birçok konuda bilgi sunuldu. Farklı konu başlıklarında olmak üzere eğitim faaliyetlerinin devam edeceği ifade edildi.