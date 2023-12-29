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Sosyal medyada terör örgütünü öven şahıs tutuklandı

Kocaeli'de sosyal medya üzerinden milli ve manevi değerlere hakaret içerikli, terör örgütünü övücü nitelikte paylaşım yaptığı tespit edilen şahıs tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı
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Sosyal medyada terör örgütünü öven şahıs tutuklandı mask

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalarda sosyal medya üzerinden Türkiye'nin milli ve manevi değerlerine hakaret içerikli, terör örgütünü övücü nitelikte paylaşım yaptığı tespit edilen şahıs 26 Aralık tarihinde İzmit'te gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, ifadesi sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# jandarma, türkiye, sosyal medya, tespit

29 Ara 2023 - 10:56 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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