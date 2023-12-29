Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalarda sosyal medya üzerinden Türkiye'nin milli ve manevi değerlerine hakaret içerikli, terör örgütünü övücü nitelikte paylaşım yaptığı tespit edilen şahıs 26 Aralık tarihinde İzmit'te gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, ifadesi sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Asayiş
Sosyal medyada terör örgütünü öven şahıs tutuklandı
Kocaeli'de sosyal medya üzerinden milli ve manevi değerlere hakaret içerikli, terör örgütünü övücü nitelikte paylaşım yaptığı tespit edilen şahıs tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.