Vedat Doğusel: “50 milyon DWT ile dünya sıralamasında 12. sıradayız”

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin 2023 yılı son meclis toplantısı olan, Aralık Ayı 15. Olağan Meclis Toplantısı, Gebze V (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (GEBKİM) Konferans Salonu’nda yapıldı. Türk denizciliğinin 2023 yılı içerisinde atılım yaptığını ifade eden İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, “Türk sahipli deniz taşımacılık filomuzun kapasitesinin 50 milyon DWT ile dünya sıralamasında 12. sırada yer alması camiamız ve ülkemiz için önemli bir başarıdır” dedi. Mecliste ayrıca, Kocaeli’yi, Türkiye’de denizciliğin merkezi yapılmasına yönelik olarak, ‘Kocaeli’de Deniz Eğitim Uygulama Merkezi’ projesi, akademisyenler, paydaşlar ve meclis üyeleriyle görüşüldü.

“MECLİSE YOĞUN KATILIM”

Meclise; Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediyesi Başkanı Şener Söğüt, Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Esmer, KOÜ Denizcilik Fakültesi Dekan Yard. Dr. Öğr. Üyesi Umur Bucak ve Denizcilik Fakültesi Öğr. Üyesi Murat Yorulmaz, Karamürsel Denizcilik MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Bamyacı, Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Sadi Vatan, Gölcük ve Hereke Teknik Anadolu Lisesi Müdürleri, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği, meclis üyelerimiz ile denizcilik paydaşlarımız katıldı.

“ŞEHİTLERİMİZE ALLAH’TAN RAHMET DİLİYORUZ”

Meclis toplantısının açılışında, Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu. Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı, şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, aileleri ve Türk milletine sabırlar diledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrasında kürsüye gelen İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, “Genel bir değerlendirme yapmadan önce bildiğiniz üzere Kuzey Irak bölgesinde teröristlerin üs bölgeye sızma girişimleri sonucu geçen hafta 12 askerimiz şehit edildi. Şehitlerimize Allah dan rahmet, ailelerine sabırlar ve yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz” dedi.

“ÜLKEMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR BAŞARIDIR”

Denizcilik sektöründe ülke olarak büyük reformlara imza atıldığını ifade ederek açıklamalarını sürdüren Vedat Doğusel, “Bildiğiniz üzere Deniz Yolu Taşımacılığı, dünya ticaret hacminin %85’ini, ülkemiz dış ticaretinin ise %87’sini karşılamaktadır. İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Tamer Kıran’ın da gayretleriyle son yıllarda denizcilik sektöründe sağlanan reform ve istikrarlı adımlar, Türk sahipli deniz taşımacılık filomuzun kapasitesinin 50 milyon DWT ile dünya sıralamasında 12. sıraya yükselmiş olması, camiamız ve ülkemiz için önemli bir başarıdır. Kocaeli ilimiz ise; Türkiye deniz taşımacılığında dış ticaretinin %18’ini kısa bir deyişle 5 de birini oluşturmaktadır. 36 liman tesisinin yer aldığı ilimizde gelen gemi sayısı ve yük elleçlemesinde ilk sırada yer alması ve elleçlenen yükün %78’i ihracat, %88 ithalat kapsamında bulunması Kocaeli’nin denizcilik sektöründe önemini vurgulamaktadır” dedi.

“VERİMLİ BİR YIL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ”

Doğusel, “Dünya istatistik veriler kapsamında küresel ekonomide yavaşlama eğiliminin durma noktasına kadar gelmesi, gelecek yılda olumlu sinyaller alabileceğimize işaret etmektedir. 2023 yılının bitmesine günler kala ekonomi dünyası olarak çok yoğun bir üretim dönemini yaşadığımızı ifade etmek istiyoruz. Pandeminin ekonomiye dönük yansımalarının büyük oranda azaldığı bu dönemde, faiz oranlarındaki yükselişlerin yarattığı iç talep dengesizliği bazı sektörlerde daralmanın daha çok yaşanmasına neden olmuştur. 2023 yılının her şeye rağmen üretim ve ihracat bakımından verimli bir yıl olduğunu düşünmekteyiz. Türk ekonomisini 2024’te daha güzel günlerin beklediğine de inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“ASGARİ ÜCRETTE MAKUL NOKTADA BULUŞULMALI”

Asgari ücret konusuna da değinen DTO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, işveren ve çalışan tarafından makul bir nokta buluşulması gerektiğini ifade ederek, “Öte yandan her aralık ayı elbette ki asgari ücret ayıdır. Bakanlığımız ve işçi temsilcilerimiz en iyi rakama ulaşabilmek için yoğun bir gayet içerisinde. Bizler de asgari ücretin makul bir noktaya çekilmesini arzu ederken, aynı zamanda bu artışın işverenimiz için de çarkları durduracak bir noktada olmamasını istiyoruz. Türkiye’de yatırım ve üretimin devam etmesi yönünde her iki kesim açısından da doğru bir artış oranının yakalanmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

DERİNCE İHRACAT’TA YİNE ZİRVEDE

Toplantıda liman istatistiklerini de paylaşan Doğusel, “Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın ilk on bir ayında ihracatımız 34 milyar 673 milyon dolar olurken, ithalatımızın ise 73 milyar 917 milyon dolara ulaştı. İlk on bir ayda en çok ihracat yapan gümrük kapımız 16 milyar 480 milyon dolar ile Derince olurken, Derince’yi takip eden Dilovası’nda ise 7 milyar 831 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. İthalatımızda ise Dilovası ve Derince gümrük kapılarımız zirvede yer aldı. Dilovası Gümrük Müdürlüğü’nde 22 milyar 330 milyon dolarlık ithalat gerçekleşirken, Derince Gümrük Müdürlüğü’nde ise 28 milyar 853 milyonluk dolarlık ithalat gerçekleşti. İlk on bir ayda Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğü’nün tahsil ettiği vergi ise 309 milyar 460 milyon lira. Geçtiğimiz aya göre ihracatta % -2,3, ithalatta ise % -12 oranlarında düşüşler yaşanmıştır” dedi.

“KOCAELİ’YE UĞRAYAN GEMİ SAYISI 8 BİN 767”

Gemi istatistikleri hakkındaki verileri de sunan Başkan Vedat Doğusel, “2023 yılı ilk on bir ayında Kocaeli’ye 2 bin 641 adet Türk bayraklı gemi, 6 bin 126 adet yabancı bayraklı gemi olmak üzere; toplam 8 bin 767 adet gemi uğramıştır. Türkiye’ye uğrayan gemilerin %15,8’i Kocaeli ilimize aittir. Yüklemede 25 milyon 821 bin ton elleçlenirken, boşaltmada 48 milyon 612 bin ton yük elleçlenmiştir. Toplamda 74 milyon 433 bin ton elleçlenmiş ve Türkiye toplamından %15.7’lik pay almıştır. Konteyner elleçlemesinde, ilimiz toplam 1.964.188 TEU ile Türkiye genelinde 2. sıradadır” dedi.

“DENİZ TİCARET ODASI’NIN KOCAELİ’YE KATKILARI ÇOK ÖNEMLİ”

Meclise katılarak açıklamalarda bulunan Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet dileyerek başladığı konuşmasında, “Sayın Vedat Doğusel başkanımıza bizleri burada ağırladıkları için teşekkür ediyorum. İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubemizin Türkiye ve Kocaeli’ye katkıları çok önemli bir seviyeye gelmiştir. Sayın Doğusel ve ekibi Kocaeli’yi sadece deniz ekonomisi anlamında değil, deniz turizmi konusunda da geliştiriyor. Kendilerini vizyoner çalışmaları sebebiyle bir kez daha tebrik ediyorum. Bununla beraber Derince ve Dilovası limanlarımızda ithalat ve ihracat her geçen yıl artmakta. Limancılarımız, balıkçılarımız ve denizcilik sektöründe çalışan her bir bireye ülkemize verdikleri katma değer için teşekkür ediyor, 2024 yılının sağlık ve başarı getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“DENİZE YATIRIM YAPMAK KIYMETLİ”

Ocak’ın ardından söz alan Körfez Belediyesi Başkanı Şener Söğüt, “Öncelikle, Irak’ın kuzeyinde şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, aileleri ve Türk halkına sabırlar diliyorum. DTO Kocaeli Şubemizin birçok toplantısına katıldım. Hep denizi konuştuk. Denizin ülkemize, memleketimize katkılarını konuştuk. Biliyoruz ki denizde güçlü olan ülkeler, iktisadi olarak da güçlüdürler. Bu güçlü ülkelerin, denizlerde daha fazla egemenlik ve hakimiyet kurduklarını izliyoruz. Özellikle son yıllarda deniz ticareti ülke ekonomilerinde çok önemli yer tutuyor. Ülkemizde deniz ticaretinin nerelerden nerelere geldiğini sizlerin açıkladığı veriler ortaya koyuyor. Denize yatırım yapmak kıymetli. Bu mecliste bulunan veya bu sektörde hizmet veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ülkemizin ekonomisine güç katıp güç veriyorsunuz. Uğraşınız, çabanız ve gayretiniz biliyorum ki; bu gücü daha da üst noktalara taşımak” dedi.

KALKAR: “KÖRFEZ İLÇESİ DENİZCİLİK İLÇESİDİR”

Meclis toplantısının son konuşmasını gerçekleştiren Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, geçtiğimiz günler şehit düşen 12 askerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine bağ sağlığı dileyerek sözlerine başladı. Kalkar, “Körfez ilçemizde 1 yılı aşkın süredir görev yapıyorum. Körfez ilçesi bir denizcilik ilçesi, deniz ticaretinin güçlü olduğu bir ilçe konumunda. İlçemiz, her geçen gün gelişmekte olan bir yapıya sahip. Bu gelişimin başında ise deniz ticareti sektörü gelmekte diyebilirim. Daha önceki yıllarda denizden sayfiye yeri olarak istifade eden Körfez, son yıllarda gösterdiği gelişmeyle büyük bir sanayi ve aynı zamanda deniz ticaretinin ön planı çıktığı ilçe durumuna geldi. Denizcilik, bizim ilçemizde artık çok önemli bir noktaya gelmiş sektör konumunda. Bunda emeği geçen sayın başkanımız Vedat Doğusel ve kendisiyle birlikte yol yürüyen arkadaşlarına teşekkür ediyorum” dedi.

‘KOCAELİ’DE DENİZ EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ’ SUNUMU YAPILDI

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubemizin Aralık Ayı 15. Olağan Meclis Toplantısı, KOÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Esmer’in, ‘Kocaeli’de “Deniz Eğitim Uygulama Merkezi” konulu sunumunun ardından, üyelerimizin sektörel görüş ve önerilerini aktarması ile sona erdi.