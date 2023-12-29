Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yemek ücretlerindeki artış ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret, yeni yılda geçerli olmak üzere yüzde 49 artışla 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Asgari ücretteki bu artış, çalışanların yemek ücretlerini de yakından ilgilendiriyor.
Yemek sektöründeki fiyatların sürekli yükselmesi, çalışanların yemek ücretlerini de artırma ihtiyacını doğuruyor. Bu konuda uzmanlar, yüzde 50 civarında bir artış beklediklerini belirttiler.
Milliyet'in aktardığına göre, Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çalışanların yemek ücretleriyle ilgili olarak yüzde 50 civarında bir zam beklentisi var. Asgari ücrette yüzde 50'lik bir zam beklentimiz vardı ve bu orana yakın bir zam yapıldı. Piyasa bu rakamı bekliyordu ve sürpriz olmadı. Yemek ücretlerinde de yaklaşık yüzde 50 oranında bir artış olacağını düşünüyorum" dedi.
Kaynak: CUMHURİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
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Halit Şen - Kocaeli üniversitesi rektörümüz geçen gün ev sahiplerine seslenerek kiracı üniversite öğrencilerinin ödediği kiralar çok yüksek. Elinizi vicdanınıza koyun ,el insaf gibi şeyler söyledi. Doğruda dedi. Şimdi aynı yaklaşımı üniversitedeki yemekhanelerde yemek yiyen öğrenciler için göstersin. Onların bütçelerini düşünerek asgari ücretin 17002 TL olduğu bir dönemde yemekhane çalışanlarının aldığı ücretleri enflasyona ezdirmeden bir babalık yapsın. 5,10,15 yıllık çalışan yemekhane çalışanları hâlâ asgari ücretle çalışıyor. Hadi rektörüm. Orada yetkili sizsiniz. Yapın birşeyler. El insaf.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.