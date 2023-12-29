Korsan film sitelerinden Zeki Demirkubuz'a destek

Yönetmen Zeki Demirkubuz'un yeni filmi "Hayat", 15 Aralık'ta vizyona girdi.
Başrollerini Miray Daner ile Burak Dakak'ın paylaştığı filmin korsan film siteleri tarafından 'Zeki abiye destek' nedeniyle henüz paylaşılmamış olmaması ise sosyal medyanın gündeminde yer aldı.
'YAKINDA DÜŞER ZATEN'
Demirkubuz, 29 Kasım'da Twitter üzerinden bilet fiyatlarından yakınan bir takipçisine verdiği cevapta "Şimdi ne diyeyim Ali kardeş? O zaman Kader ve Masumiyet’e korsandan devam, 'Hayat' da yakında düşer zaten. Düşmezse İsmail den link istersin, ne yapayım başka?" ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: CUMHURİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.