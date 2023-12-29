“ERZURUMLU İZMİT’TE KAZANAMAZ”… AKP İZMİT’TE SEÇİM-TOTO HABERİNE GELEN YORUMLAR…

Kalender – İzmit’i kaybetmek isteyen Erzurumlu’yu aday gösterir, kazanmak isteyen de Tutuş’u..

uhi - aday aday açıklamasını bile yapmaya tenezzül etmeyenlerin kibrine mi kaldı koskoca AK PARTİ...kendilerini böyle yüksekten görmeye devam etsinler

C.knpr - Sakın ha...Ne Şeker,ne Civelek... Bunların vakti geçti. Yeni,genç+dinamik kişi olmalı…

Tuğba Tayfur - İlyas şekere vekil olduğunda defalarca aradık ve mesaj yazmıştım AKP yönetiminde olan Kartepe belediyesinin yaptığı usulsüz parselasyon ile ilgili olarak 1 yıl oldu hala cevap bekliyoruz…

Derince'lim - İlin derdini vatandaşın şikayetini dikkate almayan bu insana inanmayın ve güvenmeyin. İSU'da dönen dolapları biliyor nedense ne sesini çıkartıyor, ne de çıkmasına müsaade ediyor, halk kandırılıyor. İlyas Şeker, neden müdahale etmiyorsunuz. İSU her ay zamlı fatura düzenliyor halka, bazılarının açığını biz mi kapatacağız?..

İzmitli - Hepsi varsayılan İzmit’i alabilecek tek aday İBRAHİM EFE dir...

Poyraz - Verin oyları akepeye yakışır durmak yok 3 gün sonra zamlara devam…

Sepetçi li - Ali Korkmaz, tek geçin izmiti iyi tanıyan marka olmuş bir isimdir, yıllardır Kocaeli’de siyaset yapıyor…

Roman Genler - Mahmut Civelek İzmit’te seviliyor bence aday Mahmut bey olsun…

Doğrucu Cocuk - @Roman Genler 11 nolu yoruma cevabı: Sen git bir de Kullarlılara sor…

Söz - Akp Fatma başkanın karşısına kralını aday gösterse seçilemeyecek…

Körfez – İzmit’te İlyas şeker aday olursa vay ak partinin haline… İlyas Şeker İzmit’te seçimi alamaz, chp ekmeğine yağ sürersiniz…

Abuzittin. - ali ve civelek olmaz. Boşuna gaz vermeyin.

Ak partili kızgın - Moruk moruk süsponyasın haramzade…

Dolapdereli Sabri - Sen git Sarımeşe’de at yarısı oyna. Bana da tüyo ver yolumu bulayım hakan kardeş.

xxx - Fikri bey olsun…

izmitli - Muharrem Tutuş dürüst çalışkan ve akılı birisi. Artısı İzmitli bir şahıs gerisi gelirse bu aşk biter. Zaten millet ekonomide bir çıkış arıyor. Muharrem Tutuş’tan başka birisi gelirse bay bay…

Emekli - Şuan Kocaeli İzmit ilçesinde veya diğer ilçelerde hatta KBB Başkanlığı için AKP nin karşılığı yüzde 35 . Bu oranda Akp nin nimetlerinden faydalanan yandaşlar. Türkiye de partili olarak seçilen belediyelerin hangisinde temiz belediyecilik mevcut. Vatandaş bu seçimlerde bağımsız adaylar içinden başkan adayı seçmesi en doğru seçim olacaktır

Kuruçeşmeli̇ - Hangi anketlerde öne çıkıyor yalan haber yapmaktan başka bir şeyiniz yok İlyas Şeker’i favori gösterip, Fatma hanımın karşına kolay rakip bulma derdiniz muharrem tutuş öyle bir gelecek ki aklınız almayacak…

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