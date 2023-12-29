İşte Lastik işçisinin zam talebi!

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Pirelli, Brisa, Prometeon. Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarında çalışan yaklaşık 6 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başlıyor. Sendika işçilerle yaptığı anket çalışmasından sonra hazırladığı taslağı bugün işverene teslim edecek. İşçiler için ilk altı ay yüzde 111 zam ve sonraki dönemler için enflasyon farkı kadar fark isteyecek. Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı bugün sendikanın otelinde sunum gerçekleştirdi. Görüşmelerin Ocak ayında başlaması bekleniyor.

GOODYEAR MASAYA AYRI OTURACAK

Önceki yıllarda olduğu gibi Goodyear Firması Brisa, Pirelli ve Prometeon’dan ayrı masaya oturacak. Sendika tüm işverenlere taslağı teslim edecek. Sözleşme ile ilgili bilgi veren Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı, “Taslak çalışmalarımızın sonucunu anlatacağız. Kocaeli’de yaptığımız sözleşmeleri sadece kocaeli’de değil Türkiye genelinde bir sözleşme. Kocaeli Lastikçilerin yoğun olduğu bir bölge olduğu için burada yapıyoruz. Dünyada üretimlerin ne tarafa kaydığını, uzun uzuna değerlendirdik.

“GİZLİ SAKLI ŞEYLER OLMAYACAK”

Bir taslak oluşturduk. Güzel bir taslak oldu. Genel manada arkadaşlarımızın memnuniyeti sağlanacaktır. Kocaeli Bölgesi için önemli bir sektör. Biz yönetime geldikten sonra basınımıza toplu sözleşmelerin nasıl olduğunu paylaşıyoruz. Gizli saklı bir şeylerin olmadığını, hesap verilebilir olduğunu açık ve net bir şekilde ifade edeceğiz. Satın alma gücünün arttırmak önemli. Ne kadar satın alma gücü artarsa katma değer artar” ifade etti.

“TEMEL POLİTİKALARIMIZ VAR”

Gelecek 15 yılda araç sayısı yüzde 80 artacağını ifade eden Sarı, Lastik Sektörünün de bundan etkileneceğini belirtti. Sarı sunumunda, “ 2024-2025 yılı sözleşmelerinde temel politikalarımız var. Kazanılmış hakları korumak, satın alma gücünü iyileştirme, Güvencesizliğe karşı korunma, Yeni işçinin ücretlerini koruma, Tüm üyelerimizin çalışma koşullarını iyileştirme, Kiralik işçiyi engelleme, işimizi ve iş güvencemizi koruma, vergi eliyle yoksullaştırmadan koruma, Belirsizliklere karşı koruma. Asgari ücret 1 Ocak tarihinde yüzde 50 arttı. Bizim toplu sözleşmeden asgari ücretin genel bir bağlantısı var” dedi.

“ASGARİ ÜCRET 39 BİN LİRA OLMALIYDI”

Yapılan anketlerde işçilerin yüzde 82’sinin sendikaya güvendiğini ifade eden, “Bu durum bizim omuzlarımıza yük veriyor. Bu konuda arkadaşlarımızın güvenini boşluğa düşürmeyeceğiz. Yüzde 82 demek uyuma, bizim haklarımızı koru demek. Enflasyon bizim taleplerimizde etkili ama hangi enflasyon. Enag yüzde 129 açıklamış, TÜİK yüzde 61 açıklamış. Biz ENAG’ı değerlendirdik. 1999 yılından itibaren enflasyon artışlarını hesap ettiğimizde şuanda asgari ücret 39 bin 132 TL olmalıydı brüt olarak. Bunu kafadan atmıyoruz. Kıdem tazminatının tavanı 150 bin 15 TL olmalıydı” dedi.

Toplu sözleşmede sosyal yardım taleplerini de açıklayan Sarı, “Üretim işçisinin sosyal artış talebi yüzde 200-300 arasında, yine destek işçisinin sosyal artış talebi de yüzde 300-400 arasında

ÜRETİM İŞÇİSİNE YÜZDE 100-150

Üretim işçisi için ücret zammında üretim işçisi için;

1. 6 ay: Yüzde 100.

2. 6 ay: Enflasyon+enflasyonun yarısı (Asgari ücret, ücret zammı oranında fazla artarsa, asgari ücret artış oranı kadar ücret zammı.

- Vergiden kaynaklanan gelir düşüşünü karşılayabilmek için 2024 yılının Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında net 6 biner lira ek ödeme

3. 6 ay: Enflasyon+enflasyonun yarısı (Asgari ücret, ücret zammı oranında fazla artarsa, asgari ücret artış oranı kadar ücret zammı.

4. 6 ay: Enflasyon+enflasyonun yarısı (Asgari ücret, ücret zammı oranında fazla artarsa, asgari ücret artış oranı kadar ücret zammı.

Vergiden kaynaklanan gelir düşüşünü karşılayabilmek için 2024 yılının Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında net 6 biner lira ek ödeme.

Sosyal haklarla birlikte üretim işçisi için yüzde 111 zam talep edildi.

DESTEK İŞÇİSİNE YÜZDE 150

Destek işçisi için için ise;

1. 6 ay: yüzde 154

2. 6 ay: Enflasyon+enflasyonun yarısı (Asgari ücret, ücret zammı oranında fazla artarsa, asgari ücret artış oranı kadar ücret zammı.

- Vergiden kaynaklanan gelir düşüşünü karşılayabilmek için 2024 yılının Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında net 5 biner lira ek ödeme

3. 6 ay: Enflasyon+enflasyonun yarısı (Asgari ücret, ücret zammı oranında fazla artarsa, asgari ücret artış oranı kadar ücret zammı.

4. 6 ay: Enflasyon+enflasyonun yarısı (Asgari ücret, ücret zammı oranında fazla artarsa, asgari ücret artış oranı kadar ücret zammı.

- Vergiden kaynaklanan gelir düşüşünü karşılayabilmek için 2024 yılının Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında net 7 bin 500er lira ek ödeme

Destek işçisi için sosyal haklarla birlikte yüzde 170 zam.