Başiskele'de 4668 m² tarla icradan satılık

T.C.KOCAELİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2021/24 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/24 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli ili, Başiskele ilçesi, Kılıçarslan mahallesi, 1768 ada 32 parsel, tarla vasıflı taşınmaz olup, Bahçecik merkeze 700-800 m.mesafede, killi tınlı toprak yapısına sahiptir, bölgeye özgü her türlü tarımsal ürün yetiştirilebilir, %15-20 eğime sahiptir. üzerinde basit yapıda bir konteyner ile 136 adet fındık ağacı vardır.

Adresi : Bahçecik Mahallesi Başiskele / KOCAELİ

Yüzölçümü : 4.668,03 m2

İmar Durumu: Bir kısmın yolda, bir kısmının tarım alanında, bir kısmının ise konut alanında kalır, 2 kat inşaat izni vardır.

Kıymeti : 5.276.329,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/03/2024 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 10:01

27/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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