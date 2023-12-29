Ünlü turizm merkezi yeni yıla karsız girecek

Kocaeli'nin kış turizmi ile ünlü ilçesinde bulunan Kartepe Kayak Merkezi yeni yıla karsız giriyor. Kayak ve snowboard gibi birçok kış sporuna elverişli olan Kartepe Kayak Merkezi'nde, bu sene karsız yılbaşı gecesi geçirilecek. Meteoroloji'nin tahminlerine göre, bölgede önümüzdeki 5 gün boyunca kar yağışı beklenmiyor.
İstanbul'a yakınlığıyla bilinen, Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla bin 640 rakımlı Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe Kayak Merkezi'ne 18 Kasım'da mevsimin ilk kar yağışı düşmüş, 16 Aralık'ta da kar yağışı etkili olmuş ancak kısa bir sonra erimişti. 17 kilometre uzunluğunda 21 pistin yer aldığı kayak merkezinde yılbaşına kısa bir süre kala kar yağışının etkili olmaması tatilcileri üzdü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.