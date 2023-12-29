- Gündem

Ünlü turizm merkezi yeni yıla karsız girecek

Türkiye'nin önemli kış turizm destinasyonlarından Kartepe yeni yıla karsız giriyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı vatandaşı ağırlayan Kartepe Kayak Merkezi'ne önümüzdeki 5 gün boyunca kar yağışı beklenmiyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Ünlü turizm merkezi yeni yıla karsız girecek mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli'nin kış turizmi ile ünlü ilçesinde bulunan Kartepe Kayak Merkezi yeni yıla karsız giriyor. Kayak ve snowboard gibi birçok kış sporuna elverişli olan Kartepe Kayak Merkezi'nde, bu sene karsız yılbaşı gecesi geçirilecek. Meteoroloji'nin tahminlerine göre, bölgede önümüzdeki 5 gün boyunca kar yağışı beklenmiyor.

İstanbul'a yakınlığıyla bilinen, Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla bin 640 rakımlı Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe Kayak Merkezi'ne 18 Kasım'da mevsimin ilk kar yağışı düşmüş, 16 Aralık'ta da kar yağışı etkili olmuş ancak kısa bir sonra erimişti. 17 kilometre uzunluğunda 21 pistin yer aldığı kayak merkezinde yılbaşına kısa bir süre kala kar yağışının etkili olmaması tatilcileri üzdü.
# yeni, Kartepe, yılbaşı

29 Ara 2023 - 12:59 - Gündem

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.527.128 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL