Yıllardır sistematik şiddet gördüğü eşini öldüren kadına 20 yıl hapis

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kendisini yıllarca darp eden eşini bıçaklayarak öldüren Necibe Yolcu hakkında karar verildi. Mahkeme, Yolcu'nun 'haksız tahrik altında eşi kasten öldürme' suçundan cezasında indirim uygulayarak 20 yıl hapsine hükmetti.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Necibe Yolcu getirildi. Öldürülen Yılmaz Yolcu'nun kardeşi Metin Yolcu tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Şikayetçi Metin Yolcu, “Bu kadın suçsuz günahsız yere abimi tasarlayarak hunharca katletmiştir. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

'DARP EDİLDİĞİM İÇİN BEBEĞİMİ KAYBETTİM'

Yıllarca darp edilip aldatıldığını anlatan Necibe Yolcu ise, “Benim çocuklarım ciddi şekilde tehdit ve baskı altındalar. Karşı taraf 2 amcamı bıçakladı. Benim 21 yıl çektiğim çileyi rabbim biliyor. Bana mal varlıklarından vazgeçersem şikayetlerini geri çekeceklerine dair haber yolluyorlar. Ben 15 yaşında bir çocukken beni tanımadığım bir adama gelin verdiler. Evin içerisinde sürekli kavga, gürültü, kaos vardı. Ben darp edildiğimden dolayı bir bebeğimi kaybettim. Beni böyle bir hayata mahkûm ettiler, bu benim suçum mu? Ailem de bunları biliyordu. Bütün evin sorumluluğu bendeydi. Eşim gezer, tozar içerdi, evle ilgilenmezdi, her gece dışardaydı. Eşim yıllardır beni aldatıyordu. Bu kadın nasıl abimize tahammül ediyor diyenlerde müştekilerdi. Beni sahipsiz bıraktılar, bu benim mi suçum? Bizim hayatımızdan yüzlerce kadın gelip geçti" dedi.

'O GÜN BENİ ÖLDÜRMEK İÇİN ANT İÇTİ'

Savunmasının devamında Necibe Yolcu, şu ifadeleri kullandı:

“Eşim benim site bahçesinde yürümeme bile izin vermezdi. Ben otizmli çocuğum için çok mücadele ettim. Benim çektiklerimi evlatlarım yaşamasın okusunlar diye kendimi mahvettim. Kocamı da çok seviyordum. Onu düzeltmek için de çok mücadele ettim. Benim otizmli oğlum her akşam dayak yiyordu. Ben kan kustum. Benim kızlarım anne boşan diye bana yalvarıyorlardı. Ben evlatlarıma asla kızgın değilim, onların nasıl bir baskı altında olduklarını biliyorum. Benim tek şahidim Allah sonra büyük kızım o da zaten ilk ifadesinde doğruları anlattı. Eşim beni o gün öldürmek için ant içmişti. Ben bütün hayatımı 4 evladıma adamıştım. Onlar için mücadele etmeye devam edeceğim. Çok üzgünüm. Benim 21 yılım bir daha gelmeyecek. Ben kendi canımı kurtardığım için beni suçlu buluyorlar. Keşke ben ölseydim. Benim eşim bir defa öldü, ben 10 aydır her gün ölüyorum. Beni bir eve kilitleyin ama evlatlarımla olayım. Yemin ederim benim bir suçum günahım yok. Benim neler çektiğimi bilemezsiniz. Ben hak etmediğin şeyleri yaşadım. Tahliyemi beraatimi talep ediyorum."

'ÇOCUKLARIM DA ERKENDEN EVLENDİRİLECEK'

Karar öncesi son sözü sorulan Yolcu, “Beni çocuklarımın başına gönderin. Çocuklarım da erkenden evlendirilecek, okulu bırakmışlar. Benim hayatım karardı, onların hayatı kararmasın. Otizmli çocuğumu onların vicdanına bırakmayın" dedi.

Mahkeme Necibe Yolcu'nun 'Haksız tahrik altında eşi kasten öldürme' suçundan cezasında indirim uygulayarak 20 yıl hapsine hükmetti.

Kaynak: KARAR