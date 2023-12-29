KÖRFEZ TİCARET ODASI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Hacet Aşar, İnşaat Meslek Gruplarının sunumlarını gerçekleştirirken; Gıda Komitesi Başkanı Fatih Kılıç ile Eğitim Komitesi Başkanı Cihan Atik, meslek gruplarının 2023 yılı faaliyetlerinin sunumunu gerçekleştirdi. Ayrıca Genç Girişimciler İcra Komitesi Üyesi Yusuf Ayberk Öner, KTO Genç Girişimci Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinin sunumunu gerçekleştirirken; KTO Protokol Okulu Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Harun Külü, katıldıkları Romanya Robotik Kodlama Yarışması'nda edindikleri başarı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Meclis toplantısında ayrıca Körfez Ticaret Odası Önceki Dönem Meclis Üyeleri Tuncay Sadun, Hayrettin Çetinkaya ve Kenan Kapucu’ya Oda’ya vermiş oldukları hizmetlerden dolayı plaket takdimi gerçekleştirildi

KTO’DAN TERÖRE LANET MESAJI

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde düzenlenen terör saldırısını lanetleyerek; “Bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağolsun.” dedi.

KÖRFEZ TİCARET ODASI MESLEKİ EĞİTİMLE TARIMSAL ÜRETİMİ BİRLEŞTİRDİ

Körfez Ticaret Odası, protokol okulu Körfez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ve Çamlıtepe Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ile birlikte atıl durumdaki okul bahçelerini topraktan üretimle işlevli bir bostana dönüştürmek çalışmalarına başladı. KTO Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Uykun ve Prof. Dr. Volkan Dündar koordinatörlüğünde başlatılan projede okul yönetimleri, öğrenciler ve öğretmenler de aktif olarak görev alacak.

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk; “Permakültür ilkelerini kullanarak oluşturacağımız okul bostanları öğrencilerimizi tüketici kimliklerinden çıkararak üretici yapacak aynı zamanda toprakla bağ kurmak için çaba harcayan bilinç düzeyi yüksek, farkındalığı olan bireyler olarak yetişmesini sağlayacağını düşünmekte olup; hayırlı olmasını diliyorum.” diyerek, projede emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.