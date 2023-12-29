29 Ara 2023 - 13:57- Asayiş G:

22 yaşındaki Ahmet kaza kurbanı oldu

Başiskele ilçesi sakinlerinden İsmail Eşdoğan’ın 22 yaşındaki oğlu Ahmet Eşdoğan, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
22 yaşındaki Ahmet kaza kurbanı oldu mask

Edinilen bilgilere göre; kamyon şoförlüğü yapan 22 yaşındaki Ahmet Eşdoğan, Adana’dan aldığı yükü Kocaeli’ye getiriyordu. Ankara yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybeden Ahmet Eşdoğan, kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan Eşdoğan kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 22 yaşındaki Ahmet Eşdoğan’ın ölüm haberini alan yakınları Ankara’ya giderken kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.
# kaza, Ankara

29 Ara 2023 - 13:57 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.527.128 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL