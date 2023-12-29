22 yaşındaki Ahmet kaza kurbanı oldu

Edinilen bilgilere göre; kamyon şoförlüğü yapan 22 yaşındaki Ahmet Eşdoğan, Adana’dan aldığı yükü Kocaeli’ye getiriyordu. Ankara yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybeden Ahmet Eşdoğan, kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan Eşdoğan kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 22 yaşındaki Ahmet Eşdoğan’ın ölüm haberini alan yakınları Ankara’ya giderken kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.