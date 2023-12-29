Edinilen bilgilere göre; kamyon şoförlüğü yapan 22 yaşındaki Ahmet Eşdoğan, Adana’dan aldığı yükü Kocaeli’ye getiriyordu. Ankara yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybeden Ahmet Eşdoğan, kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan Eşdoğan kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 22 yaşındaki Ahmet Eşdoğan’ın ölüm haberini alan yakınları Ankara’ya giderken kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.
29 Ara 2023 - 13:57- Asayiş Güncelleme:
22 yaşındaki Ahmet kaza kurbanı oldu
Başiskele ilçesi sakinlerinden İsmail Eşdoğan’ın 22 yaşındaki oğlu Ahmet Eşdoğan, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.