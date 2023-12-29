Canat'tan açıklama geldi: "Böyle bir kaza yaşanmamıştır"

29.12.2023 tarihli ve sitenizde yayınlaşmış olan Hakan YAĞCIOĞLU tarafından hazırlanmış haberde “Canat isimli Kuruyemiş markasının aracı” denilmek suretiyle yazı konusu kazaya ilişkin müvekkil şirketin adı geçmektedir. Haberin yorum kısmında müvekkil adı kullanılarak “kara listeye alınmıştır.” yorumu kurumunuz internet sitesinde yayınlanmıştır.
Söz konusu olaya ilişkin her hangi bir delil mevcut değildir zira böyle bir olay gerçekleşmemiştir. Müvekkil şirketin adının temelsiz, asılsız ve hukuki ve objektif olamyan bir dille adeta müvekkil şirketin itibarını zedeleyici nitelikte haber yapılması hukuka ve kanuna aykırıdır. Müvekkil şirket dahli olmadığı ve belgesiz ve dayanaksız olarak haber konusuna dahil edilmekte ve adeta kriminalize edilmektedir. Bu durum açık bir kanuna aykırılıktır ve Gazetecilik İlkeleri ile de bağdaşmamaktadır. Yayın ilkelerinizin 4., 5., 9., 11. Ve 16. Maddelerine açıkça aykırıdır.
Adı geçen habere ilişkin olarak derhal bir tekzip yazısı yayınlaması gerekmektedir. Böyle bir olay yaşanmamıştır. Müvekkil şirketin konuyla hiçbir maddi bağlantısı yoktur. Temelsiz ve her hangi bir delil gösterilmeden böyle bir haberin yapılması kanuna aykırıdır ve gerek hukuki ve gerekse de cezai anlamda sorumluluk dahi gündeme gelebilmektedir.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Kemal - Bu doğruysa size yakışan bir özür yazısı yayınlamaktır.
Eksozcu Resul - Yahu Hakan kardeşim çok saçmalıyor, çok yanlışlar yapıyorsun. Bu mesleği daha yapmayı düşünüyorsan spor haberleriyle devam et derim. Aksi halde başın çok derde girecek gibi görümüyor bu gidişin.
A.kahyalı - Hakan maliyedende sabah 7 de haber geldi 5 bin TL ler hesaba yattı diye hani dün buralarda soruyor ve sorduruyordunya zaten banka matiklerin önü ihtiyar heyeti ile dolu haberde almışlar
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.