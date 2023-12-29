Canat'tan açıklama geldi: "Böyle bir kaza yaşanmamıştır"

29.12.2023 tarihli ve sitenizde yayınlaşmış olan Hakan YAĞCIOĞLU tarafından hazırlanmış haberde “Canat isimli Kuruyemiş markasının aracı” denilmek suretiyle yazı konusu kazaya ilişkin müvekkil şirketin adı geçmektedir. Haberin yorum kısmında müvekkil adı kullanılarak “kara listeye alınmıştır.” yorumu kurumunuz internet sitesinde yayınlanmıştır.

Söz konusu olaya ilişkin her hangi bir delil mevcut değildir zira böyle bir olay gerçekleşmemiştir. Müvekkil şirketin adının temelsiz, asılsız ve hukuki ve objektif olamyan bir dille adeta müvekkil şirketin itibarını zedeleyici nitelikte haber yapılması hukuka ve kanuna aykırıdır. Müvekkil şirket dahli olmadığı ve belgesiz ve dayanaksız olarak haber konusuna dahil edilmekte ve adeta kriminalize edilmektedir. Bu durum açık bir kanuna aykırılıktır ve Gazetecilik İlkeleri ile de bağdaşmamaktadır. Yayın ilkelerinizin 4., 5., 9., 11. Ve 16. Maddelerine açıkça aykırıdır.

Adı geçen habere ilişkin olarak derhal bir tekzip yazısı yayınlaması gerekmektedir. Böyle bir olay yaşanmamıştır. Müvekkil şirketin konuyla hiçbir maddi bağlantısı yoktur. Temelsiz ve her hangi bir delil gösterilmeden böyle bir haberin yapılması kanuna aykırıdır ve gerek hukuki ve gerekse de cezai anlamda sorumluluk dahi gündeme gelebilmektedir.