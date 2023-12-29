KİNOANIN YARARLARINI BİLİYOR MUSUNUZ?

A.Okan Çağlar/ Nurçin Çağlar

Astronotların uzaydaki gıdası olan kinoanın protein içeriği ve sağlık açısından yararlarını okumak için:

“Kinoa, tahıllara benzemesine rağmen diğer tahılgiller gibi bitkisi değil tohumu tüketilmektedir. Diğer tahılgillerden farklı olarak ciddi derecede protein yükü taşır ve vücudumuz için çok gerekli olan Lizin amino asidini barındırır. Lizin amino asidi ayrıca günümüzde kanser önleyici temel amino asit olarak konuşulmaktadır.

Kinoanın yapısındaki protein ise buğdaygiller ailesinden çok farklıdır.

NASA’nın uzun süreli uzay görevlerine giden astronotlara sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için önerdiği bir numaralı yiyecektir.

Paleo (taş devri) diyetinin ve glutensiz beslenmeyi teşvik eden diğer yaşam tarzlarının ortaya çıkmasıyla birlikte, kinoa gibi kompleks, glutensiz karbonhidratlar içeren enerji kaynakları arayışı başlamıştır. Bununla birlikte, kinoa ile beslenmenin gerçek yararı, protein ve diğer faydalı molekülleri içermesinde yatmaktadır.

Kinoanın içeriğinde bulunan makro ve mikro besinler:

Yağ, protein, karbonhidrat sodyum, manganez, magnezyum, fosfor, folat, bakır, demir, kalsiyum, tiamin (B1), çinko, riboflavin (B2), B-6 Vitamini, potasyum, selenyum, E vitamini.”

Kabuklarındaki acılığı gidermek için pişirmeden önce mutlaka suda bekletin, ardından ovuştura ovuştura yıkayın. Nasıl yıkandığını ve nasıl yapıldığını görmek için bundan önce paylaştığımız videoyu izleyebilir ve metin kısmını okuyabilirsiniz.

KİNOANIN SAĞLIK AÇISINDAN YARARLARI

1- Sağlıklı kilo kaybına destek olur (Lif oranı bakımından çok zengindir, ancak suda çözünmeyen lif çoğunluktadır.)

2- Glutensiz beslenmede çok iyi bir alternatiftir. 3- Kanserle savaşmaya yardımcıdır.

4- Kalp sağlığını korumada ve yüksek tansiyonun regüle edilmesinde yardımcıdır.

5- Hastalıklarla mücadele edebilen antioksidanlar içerir.

6- İnflamasyonu azaltarak bağırsak mukozasının sağlıklı kalmasını sağlar.

7- Diyabet riskini azaltır, insülin direncini azalttığı gösterilmiştir.

8- Kemik sağlığını destekler.

9- Çölyak hastaları için çok iyi bir glutensiz kaynaktır.

10- Çok önemli olan iki flavanoid grubu bileşik olan kuersetin ve kemferol içerir.

11- İçerdiği çinko nedeniyle karaciğeri yenileme yeteneği bulunur.

12- Özellikle kötü huylu kolesterolü düşürücü etkisi saptanmıştır.

13- Demir eksikliği anemisinde çok iyi bir demir kaynağı olmasından ötürü sık kullanılabilir.

14- Yetiştirildiği Güney Amerika'da yerli halk tarafından derelerde içeriğindeki saponin bileşikleri nedeniyle çamaşır temizleyici ve antiseptik olarak kullanılmaktadır.

15- Süperoksit dismutaz enziminin kofaktörü olan manganez çok bol miktarda bulunur. Bu enzim hücre mitokondrilerini enerji üretimi sırasında oksidatif hasarlara karşı korumaktadır.

Dr. Bekir Uğur Yavuzcan / Fitoterapi Uzmanı

Sağlıklı Yaşıyoruz® Danışma Kurulu üyesi