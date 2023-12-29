Bu yıl Gebze'de mutluluğa "evet" dediler

Gebze Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı evlendirme şefliğine başvurarak evlenmek istediklerini beyan eden 2 bin 974 çift bir ömür boyu sürecek mutluluğa "evet" dedi. Gebze’de ikamet eden evlenmek üzere belediyeye müracaat eden çiftleri bu özel günlerinde yalnız bırakmamaya özen gösteren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yuva kuran çiftlere mutluluklar diledi.