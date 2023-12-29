Gebze Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı evlendirme şefliğine başvurarak evlenmek istediklerini beyan eden 2 bin 974 çift bir ömür boyu sürecek mutluluğa "evet" dedi. Gebze’de ikamet eden evlenmek üzere belediyeye müracaat eden çiftleri bu özel günlerinde yalnız bırakmamaya özen gösteren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yuva kuran çiftlere mutluluklar diledi.
- Yaşam
Bu yıl Gebze'de mutluluğa "evet" dediler
Bu yıl Gebze Belediyesine başvurarak evlenmek istediklerini beyan eden 2 bin 964 çift mutluluğa "evet" dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.