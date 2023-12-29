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Bu yıl Gebze'de mutluluğa "evet" dediler

Bu yıl Gebze Belediyesine başvurarak evlenmek istediklerini beyan eden 2 bin 964 çift mutluluğa "evet" dedi.

İhlas Haber Ajansı
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Bu yıl Gebze'de mutluluğa "evet" dediler mask

Gebze Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı evlendirme şefliğine başvurarak evlenmek istediklerini beyan eden 2 bin 974 çift bir ömür boyu sürecek mutluluğa "evet" dedi. Gebze’de ikamet eden evlenmek üzere belediyeye müracaat eden çiftleri bu özel günlerinde yalnız bırakmamaya özen gösteren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yuva kuran çiftlere mutluluklar diledi.

29 Ara 2023 - 14:32 - Yaşam

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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