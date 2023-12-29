Köpeğe çarpıp cesedini yol kenarına attılar!

İzmit Ömer Turkçakal bulvarı üzerinde bulunan Kocaeli Büyükşehir itfaiyesi önünden karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir sokak köpeğine araç çarptı. Çarpma anında yaralı olup olmadığı bilinmeyen köpeğin kan izlerinden kenara çekilip ölüme terk ettiler. Köpeği kenara çekmesinin ardından araç yoluna devam ederken köpeğin cansız bedeni kanlar içinde yol kenarında duruyor. Durum Büyükşehir ekiplerine ihbar edildiği ve köpeğin cansız bedenin kaldırılacağı öğrenildi