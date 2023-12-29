İzmit Ömer Turkçakal bulvarı üzerinde bulunan Kocaeli Büyükşehir itfaiyesi önünden karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir sokak köpeğine araç çarptı. Çarpma anında yaralı olup olmadığı bilinmeyen köpeğin kan izlerinden kenara çekilip ölüme terk ettiler. Köpeği kenara çekmesinin ardından araç yoluna devam ederken köpeğin cansız bedeni kanlar içinde yol kenarında duruyor. Durum Büyükşehir ekiplerine ihbar edildiği ve köpeğin cansız bedenin kaldırılacağı öğrenildi
- Asayiş
Köpeğe çarpıp cesedini yol kenarına attılar!
İzmit'te karşıdan karşıya geçmeye çalışan sokak köpeğine araç çarparken kan izlerinden köpeğin yol kenarına çekildiği görüldü
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.