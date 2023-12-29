Koyun: “Hakan Arslan ve Kenny ile ilgilenmiyoruz”

KOYUN YETKİYİ TEK BAŞINA DEVRALDI

Kocaelispor’da gözler transfere çevrilmiş durumda. 2 Ocak’a kadar izinli olan futbolcular tatil yapıyor. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile dün tesislerde buluşan Koyun, ilk yarının raporunu masaya yatırdı ve ara transferde kimlerin takviye edilmesi gerektiği, kimlerin gönderileceği konusunda çalışma yapıldı. Ekrem Can’ın vefatı sonrasında boşalan transfer komitesi üyeliğine kimse dahil edilmedi, Koyun tam yetkiyi aldı. Dün akşam gazetemiz baskıya girerken toplantı devam ediyordu. Sağlam ve Koyun, baş başa verip ikinci yarı direkt şampiyon olacak takım için fazla mesai yaptı.

KİM GİDECEK, KİM KALACAK, KİM GELECEK ?..

Düne kadar konuşulan isimler bir bir öne çıkarken, “Bunların ikisi kesinlikle gündemde yok” diye açıklayan Koyun, Hakan Arslan veya Kenny ile ilgilenmiyoruz” dedi. Şu anda sadece ön görüşme bazında görüşmelerimiz var. Netleşmiş bir isim yok. Bugün (Cuma) kesin kararı verip, hemen harekete geçeceğiz. Takviyelerimizi 2 Ocak’ta başlayacak Antalya kampına yetiştirmeye çalışıyoruz. Hocamızla ilgili bir sorunumuz ise kesinlikle yok.