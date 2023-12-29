TARAFTARIN HOCAYI GÖNDERMEYE NİYETİ YOK: “ADAM GİBİ ADAM ERTUĞRUL SAĞLAM”

“SIKINTI FUTBOLCULARDA!”

Santral 41 - Hoca tüm taraftar güveniyor abuk sabuk şeyler yazmayın ya. Takıma takviye şart. Orta sahada Amaral bir var bir yok. Sağ kanat sol kanat bir var bir yok. var. Tanke’nin bir kere koştuğunu görmedik. İyi bir forvet ve 5 sağlam adam almalıyız. Hak ettiğimiz yer olan Süper Lig’e çıkartır. Bize Kakao’u kim aldıysa parasını cebinden ödesin…

Körfez - Kim bu menajerler, önerilerini isteyen kim ? Sakaryalılar mı? Ertuğrul hocayla devam, super lige selam.. Güneş balçıkla sıvanmaz…

Gurbet - Felaket tellallığı yapmanıza gerek var mı? Gören bilmeyen de sanacak ki bu takım küme düşecek ya da orta sıralarda bir takım sanacak.

Eray.kardesler- Kimse kusura bakmasın. Şu ana kadar Kocaelispor’un aldığı futbolculara 200 milyon lira ödendi. Kimse enayi değildir. Gerekirse maçlara U-21 takımıyla çıkın. Bu işlerin sonu hüsrandır.

Kürşat – Sakarya’ya yenilmeniz, bütün umutlarımızı bitirdi.

Az Bi̇len - TFF 1.lig de şampiyonluk için puan ortalaması 2,29. Kocaelisporun puan ortalaması 1,94. 2. devre maximum 2 yenilgi hakkımız var... Bu durumda takviye % 100 gerekli... Böyle giderse Eyüpspor 2. devre çok rahat olacak… Ana hedef 2’ncilik olmalı...