Bu nefesleri kesecek maç saat 16.00’da başlayacak ve Yahyakaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanacak.
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PERİLER YARIN DEV MAÇTA GALATASARAY’I AĞIRLIYOR: KALBİMİZ YAHYAKAPTAN’DA ATIYOR
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde ikinci sıraya kurulan İzmit’in Perileri, potada yarın dev maçta Galatasaray ekibini konuk ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.