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PERİLER YARIN DEV MAÇTA GALATASARAY’I AĞIRLIYOR: KALBİMİZ YAHYAKAPTAN’DA ATIYOR

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde ikinci sıraya kurulan İzmit’in Perileri, potada yarın dev maçta Galatasaray ekibini konuk ediyor.

Büşra BOZBAĞ
Büşra BOZBAĞ Tüm Haberleri

29 Ara 2023 - 15:50 - Spor

Muhabir  Büşra Bozbağ

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