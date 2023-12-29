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Bu kent sizi unutmaz!

Harun Tekin ve Melo, Mesut’la gurur uyuyoruz

Hakan Yağcıoğlu
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Bu kent sizi unutmaz! mask

Kocaelispor altyapısının yetiştirdiği en önemli isimlerinden olan Mesut Özdemir, Derince, Kocaelispor, Pendik kariyerlerinden sonra şimdi Iğdır’da şampiyonluğa koşuyor. Yine Kocaelispor alt yapısından yetişen ve İzmit Belediyesi personeli olarak yaşamına devam eden takım arkadaşı Harun Tekin de Mesut ile bir araya gelerek nostaljik bir sohbet yaptı.
# Kocaelispor, İzmit belediyesi

29 Ara 2023 - 15:58 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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